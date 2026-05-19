Llamas amenazaron cuartería dentro de unas bodegas en Alajuela y bomberos evitaron tragedia

Un voraz incendio puso en peligro la vida de varias personas la madrugada de este martes 19 de mayo en calle Monge, en El Coco de Alajuela, donde una estructura que funcionaba parcialmente como cuartería terminó envuelta en llamas.

La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de las estaciones de Alajuela, Heredia y Belén, quienes trabajaron intensamente para controlar el fuego y rescatar a las personas atrapadas.

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Rescate de 11 personas en cuartería en bodegas

Once personas fueron puestas a salvo

Según detallaron los bomberos, durante las labores lograron rescatar con vida a 11 personas que se encontraban dentro de una de las bodegas habilitada como cuartería.

“Durante las labores se logró poner a salvo a 11 personas, quienes estaban en una de las bodegas que funcionaba como cuartería”, informaron las autoridades.

Un voraz incendio puso en peligro la vida de varias personas la madrugada de este martes 19 de mayo en calle Monge, en El Coco de Alajuela. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Las imágenes compartidas por los cuerpos de emergencia muestran la magnitud del incendio y las intensas llamas que enfrentaron los equipos de rescate.

Fuego afectó parte de la estructura

La propiedad afectada tiene una extensión de 2.150 metros cuadrados. Gracias al trabajo de los bomberos se logró evitar que el fuego consumiera la totalidad del inmueble.

De acuerdo con el reporte oficial, las llamas dañaron aproximadamente 400 metros cuadrados, mientras que 1.750 metros cuadrados pudieron ser salvados.

Por ahora se investigan las causas que provocaron el incendio.