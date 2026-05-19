Aterradora escena en Heredia: así fue como apareció cuerpo completamente carbonizado

Una impactante escena fue descubierta la noche de este lunes 18 de mayo en Concepción de San Rafael de Heredia, donde las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre completamente carbonizado detrás de una vivienda aparentemente abandonada.

Los Bomberos descartaron que se registrara un incendio en la casa.

La alerta ingresó a la Cruz Roja y al Cuerpo de Bomberos a las 9:55 p. m., cuando los equipos de emergencia llegaron al sitio, confirmaron que la víctima no tenía signos vitales.

LEA MÁS: Destituyen a Randall Zúñiga como director del OIJ por falta gravísima

El hallazgo del cuerpo carbonizado ocurrió la noche del lunes 18 de mayo en San Rafael, Heredia. (Bomberos/Bomberos)

“Informan de hombre adulto el cual es ubicado carbonizado en todo su cuerpo, sin signos de vida en la escena, el mismo dentro de una propiedad”, señalaron desde la central de la Cruz Roja.

LEA MÁS: Hombre es asesinado de puñalada en el pecho en Desamparados

Investigan identidad de la víctima

Dennis Salazar, de la central de Bomberos, explicó que algunas personas comentaron que el fallecido podría ser el guarda de la estructura; sin embargo, serán los agentes del OIJ quienes determinen oficialmente la identidad del hombre.

Las circunstancias de este caso todavía son investigadas por las autoridades judiciales, ya que en apariencia no se trató de un incendio dentro de la vivienda.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y ahora trabajan para esclarecer qué ocurrió y cómo terminó el hombre carbonizado en la propiedad.