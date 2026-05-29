Llegaban como clientes a gimnasios, pero su verdadero objetivo era robar tarjetas

Una organización sospechosa de dedicarse al hurto agravado y a la estafa informática fue desarticulada este jueves tras una serie de allanamientos realizados por agentes de la Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José.

Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, la investigación inició a principios del 2025 y permitió relacionar al grupo con al menos 27 causas judiciales, aunque las autoridades ya contabilizan cerca de 53 casos similares que podrían agregarse al expediente principal.

“Este grupo criminal presuntamente ingresaba a gimnasios como cualquier usuario normal, pero aprovechaban momentos de descuido para forzar lockers y sustraer pertenencias de las víctimas”, detalló Muñoz.

Según las autoridades, el principal objetivo de los sospechosos era apoderarse de tarjetas de crédito y débito, además de otros artículos de valor.

Una vez que obtenían las tarjetas, realizaban compras tanto en comercios físicos como en plataformas virtuales, adquiriendo productos de alto valor, licor y otros artículos que luego utilizaban para obtener ganancias económicas.

El subdirector del OIJ explicó que la estructura operaba de forma organizada y con funciones específicas.

“Había personas encargadas de abrir lockers, otras distraían, algunas vigilaban y realizaban contravigilancia para asegurar el resultado del delito”, indicó.

Las autoridades señalaron que inicialmente los hechos se concentraban en gimnasios de la capital; sin embargo, posteriormente la banda expandió sus operaciones a San Ramón, Alajuela y Heredia.

Los agentes decomisaron artículos de alto valor. Foto: OIJ (Cortes/Cortesía)

Como parte de los operativos realizados este jueves, se logró la captura de 13 personas, entre ellas los aparentes líderes del grupo: un hombre de apellido Agüero, de 32 años, y otro de apellido Aguilar, de 23.

Los otros detenidos son:

Una menor de 16 años.

Un hombre de apellido Arroyo, de 21 años.

Una mujer de apellido Monge, de 30 años.

Un hombre de apellido González, de 22 años.

Un hombre de apellido Vargas, de 21 años.

Un hombre de apellido De la Rocha, de 59 años.

Una mujer de apellido Castro, de 27 años.

Una mujer de apellido Solís, de 21 años.

Un hombre de apellido Cassiani, de 35 años.

Un hombre de apellido Solís, de 48 años.

Un hombre de apellido Quirós, de 35 años.

Durante los allanamientos, el OIJ decomisó teléfonos celulares, joyas, dinero en efectivo, un datáfono, varias dosis de droga, municiones, un arma de fuego y armas no letales.

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Además, las autoridades encontraron un vehículo con denuncia por robo, un juego de placas robadas, un rótulo de tránsito, 108 botellas de licor y decenas de cajetillas y ruedas de cigarros.

Según las estimaciones del OIJ, las pérdidas ocasionadas por esta organización rondan los ¢25 millones y los $10 mil.

Las personas detenidas quedaron a las órdenes del Ministerio Público para definir las medidas cautelares correspondientes.