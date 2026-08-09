Sucesos

Llegó herido a una casa y pidió ayuda: investigan qué le pasó a joven en San Ramón

Fue trasladado al Hospital de San Ramón tras recibir una puñalada en el cuello

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Por Silvia Coto

Un joven de apellido Cruz, de 22 años, resultó herido con cuchillo en el cuello la noche del sábado en San Ramón.

El hecho ocurrió en Quebradillas, en Piedad de Sol de San Ramón.

Según la información preliminar del OIJ, los hechos se registraron pasadas las 8 p. m., cuando el joven llegó herido hasta una vivienda y pidió ayuda.

Cruz Roja imagen ilustrativa
El jovwen llegó herido hasta una casa donde pidió ayuda (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)

Las personas que se encontraban en la casa alertaron al sistema de emergencias 9-1-1 y, posteriormente, Cruz fue trasladado al Hospital de San Ramón para recibir atención médica.

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De momento, la versión que manejan las autoridades señala que el joven habría tenido una riña y, durante el altercado, resultó herido con un arma blanca.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón se encuentran realizando las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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