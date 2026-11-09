¿Lloverá este lunes 9 de noviembre en Costa Rica? Esto dice el IMN

Las lluvias podrían continuar este lunes 9 de noviembre desde la madrugada en las costas del Pacífico Norte y durante la tarde en las montañas del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Aunque el sistema de baja presión comenzará a alejarse hacia el oeste y tendrá menos influencia sobre Costa Rica, todavía habrá posibilidad de precipitaciones en varias regiones.

1. El IMN prevé menos lluvias durante la noche del lunes 9 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde lloverá durante la mañana?

Las zonas costeras del Pacífico Norte podrían registrar lluvias durante la madrugada y la mañana. En esa región también se esperan cielos de parcialmente a mayormente nublados.

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En el resto del territorio nacional habrá poca nubosidad o cielos parcialmente nublados durante las primeras horas del día.

¿Cuáles zonas tendrán lluvias por la tarde?

El IMN prevé lluvias y chubascos aislados en las zonas montañosas. Estas precipitaciones podrían extenderse a sectores más bajos del Valle Central, la Zona Norte y el Pacífico Central.

En el Caribe, el Pacífico Norte y el Pacífico Sur, las lluvias de la tarde se concentrarían principalmente en las montañas.

Además, los vientos alisios comenzarán a aumentar su intensidad a partir de la tarde.

La actividad lluviosa disminuirá durante la noche y no se prevén precipitaciones significativas, de acuerdo con el IMN.