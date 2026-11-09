¿Lloverá este lunes 9 de noviembre en Costa Rica? Esto dice el IMN

Las lluvias podrían continuar este lunes 9 de noviembre desde la madrugada en las costas del Pacífico Norte y durante la tarde en las montañas del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Aunque el sistema de baja presión comenzará a alejarse hacia el oeste y tendrá menos influencia sobre Costa Rica, todavía habrá posibilidad de precipitaciones en varias regiones.
¿Dónde lloverá durante la mañana?
Las zonas costeras del Pacífico Norte podrían registrar lluvias durante la madrugada y la mañana. En esa región también se esperan cielos de parcialmente a mayormente nublados.
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En el resto del territorio nacional habrá poca nubosidad o cielos parcialmente nublados durante las primeras horas del día.
¿Cuáles zonas tendrán lluvias por la tarde?
El IMN prevé lluvias y chubascos aislados en las zonas montañosas. Estas precipitaciones podrían extenderse a sectores más bajos del Valle Central, la Zona Norte y el Pacífico Central.
En el Caribe, el Pacífico Norte y el Pacífico Sur, las lluvias de la tarde se concentrarían principalmente en las montañas.
Además, los vientos alisios comenzarán a aumentar su intensidad a partir de la tarde.
La actividad lluviosa disminuirá durante la noche y no se prevén precipitaciones significativas, de acuerdo con el IMN.