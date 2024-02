¡Llueven denuncias! Fiscalía dará citas a afectados por supuesta estafa de organizadora de bodas

Nadie sabe nada de la sospechosa de las estafas. (frantic00/iStockphoto)

El Ministerio Público informó que va a dar citas a las personas que se han visto afectadas por las supuestas estafas con la empresa organizadora de bodas Green Venue, esto a raíz de que las denuncias no paran.

“La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen informó que, en virtud de que se están presentando múltiples denuncias relacionadas con una presunta estafa de la empresa Green Venue, y con el objetivo de dar un servicio público de calidad, solicitará a las personas que deseen denunciar que envíen un correo electrónico a la fiscalía para que se les asigne una cita”, dijo la Fiscalía.

Si usted es uno de los afectados debe mandar un correo electrónico a la dirección ue_estafas@poder-judicial.go.cr. Ellos le van a responder para dar una cita a una hora y día específico, para que usted pueda presentarse y narrar lo que ocurrió.

“Lo que se pretende es evitar que la alta afluencia de personas genere lentitud en el servicio, debido a que se debe atender de manera individual a cada denunciante”, dijo la Fiscalía.

Ya las autoridades abrieron el expediente 24-000043-1220-PE, en contra de una mujer de apellidos Solís Azofeifa.

La estafa sería contra unas 80 parejas que soñaban con casarse en el 2024 y en el 2025. Sin embargo, de un momento a otro la mujer no volvió a contestar llamadas ni mensajes.

Los futuros esposos tenían la ilusión de tener una fiesta de ensueño y el tamal se destapó cuando las primeras bodas, que serían en este mes de febrero, no se realizaron.

Algunas parejas ya aparentemente le habían pagado a la mujer sumas de hasta 10 millones de colones.

Uno de los casos fue el de David y su novia, ellos planeaban casarse este sábado 3 de febrero con los preparativos que les hizo Solís; sin embargo, desde una semana antes comenzaron a vivir una pesadilla.

La mujer les cambió el sitio de la boda dos veces y el día antes les informaron que los proveedores de las mesas y cristalería no llegarían, porque no les habían pagado. La ceremonia no la pudieron hacer como soñaron y por la que pagaron al menos tres millones de colones.

David y su pareja terminaron casándose en una pequeña reunión familiar, dolidos porque la actividad por la que pagaron nunca sucedió.