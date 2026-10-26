Lluvia de balas acaba con la vida de un hombre en el patio de casa

Un hombre murió la tarde de este lunes 26 de octubre tras recibir varios balazos en Naranjales de Sarapiquí, Heredia.

La Cruz Roja atendió la emergencia y confirmó que la víctima ya no tenía signos vitales cuando fue valorada en el sitio.

El hombre se encontraba en el patio de una vivienda cuando se escucharon las detonaciones.

Un hombre fue asesinado en Sarapiquí. (Silvia Coto)

De momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque y no han trascendido más detalles sobre la identidad del fallecido.

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La Fuerza Pública se mantiene custodiando la escena mientras se está a la espera de que lleguen los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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