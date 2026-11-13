Lluvias de este viernes tienen una explicación y el IMN adelanta qué pasará el fin de semana

La lluvia sorprendió en varios sectores de la Gran Área Metropolitana este viernes y estas condiciones continuarán para este fin de semana.

Así lo confirmó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) en la tendencia semanal.

Señalaron que noviembre es un mes de transición, por lo que se esperan variaciones constantes en los niveles de humedad, la intensidad de los vientos y las precipitaciones en diferentes regiones del país.

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Para este sábado aumentará la inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá un incremento de las lluvias durante la tarde, principalmente en el este del Valle Central, con especial atención en Cartago, así como en la zona norte y las montañas del Caribe.

Las lluvias se han hecho presentes en varias regiones del país, pero las condiciones del tiempo tendrán cambios importantes en cuestión de días. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia el domingo y el lunes, cuando se espera una atmósfera más seca. Esto provocará el regreso de la sensación de bochorno y una disminución general de las precipitaciones.

Aunque un empuje frío afectará el norte del mar Caribe, el fenómeno será muy débil y tendría poca influencia sobre las condiciones del tiempo en Costa Rica.

El panorama volverá a cambiar a partir del martes, debido a un aumento de la presión atmosférica en el mar Caribe que provocará un nuevo fortalecimiento de los vientos alisios.

Se esperan ráfagas fuertes en Guanacaste, el Valle Central y las cordilleras. Además, estos vientos arrastrarán mayor nubosidad hacia Limón, la zona norte y los sectores este y norte del Valle Central, donde se prevén lluvias.

En contraste, los aguaceros disminuirán en el Pacífico y en el oeste de la Gran Área Metropolitana (GAM).