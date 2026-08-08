Lo abordaron en la calle y le dispararon varias veces: hombre muere en Desamparados

Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este sábado 8 de agosto en San Juan de Dios de Desamparados, San José.

La víctima, de apellido Corrales, se encontraba en la vía pública cuando, aparentemente, fue abordada por varios sujetos que le dispararon en múltiples ocasiones.

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Un hombre de apellido Corrales, de 35 años, fue asesinado durante la madrugada de este sábado. Foto: Con fines ilustrativos (Cortesía/cortesía)

La alerta sobre la agresión ingresó a la Cruz Roja a las 4:59 a. m.. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, encontraron al hombre gravemente herido.

“El ofendido se encontraba en vía pública, de momento se desconoce cómo se da la dinámica, aparentemente es abordado por varios sujetos quienes le habrían disparado en varias ocasiones en el tórax y el abdomen, sin embargo la dinámica está por confirmarse”, informó el OIJ.

Los cruzrojistas atendieron al hombre en el sitio, pero ya había fallecido, por lo que fue declarado sin vida.

Ahora los agentes judiciales trabajan para reconstruir los últimos momentos de Corrales y determinar cómo fue abordado, cuántas personas participaron en el ataque y cuál fue el motivo del homicidio.

Por el momento, las autoridades no tienen a sospechosos relacionados con el crimen.

El caso permanece bajo investigación del OIJ.