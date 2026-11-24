Un control de carretera de la Fuerza Pública permitió descubrir un cargamento de 100 paquetes de aparente cocaína que viajaban ocultos en el piso de un vehículo en Guanacaste.

La droga iba oculta dentro de un carro (Cortesía/Cortesía)

El hallazgo se dio durante la madrugada de este martes en el puesto policial ubicado en Santa Cecilia de La Cruz, donde los oficiales abordaron al conductor del carro, quien se mostró nervioso ante las preguntas de los uniformados.

Durante la revisión, los policías observaron algunas irregularidades en la parte trasera del automotor y lograron visualizar varios paquetes que parecían contener droga.

LEA MÁS: Hijo cenó junto a su papá y minutos después descubrió que fue víctima inocente de indignante crimen

Ante la sospecha, coordinaron con la Fiscalía, que delegó en la Policía de Control de Drogas (PCD) la inspección del vehículo.

Los agentes encontraron 100 paquetes de cocaína, de aproximadamente un kilogramo cada uno, escondidos en el piso del carro. Además, decomisaron $1.700.

El conductor fue identificado como un costarricense de apellidos Quirós Abarca, de 56 años, quien quedó detenido y fue presentado ante el Ministerio Público.