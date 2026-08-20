Lo que está pasando dentro del Rincón de la Vieja mantiene en alerta a los expertos

El volcán Rincón de la Vieja mantiene una actividad elevada y presenta condiciones que requieren especial atención debido a la posibilidad de que registre erupciones más intensas, según explicó un vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

Geoffroy Avard, vulcanólogo del Ovsicori, señaló que el coloso ha presentado erupciones frecuentes durante los últimos días, algunas de ellas con suficiente energía como para generar un lahar (flujo de lodo y escombros).

“Presenta erupciones frecuentes, particularmente desde el viernes y algunas energéticas, algunas alcanzaron una amplitud suficiente para generar un lahar, a pesar de que no se pudo confirmar por las condiciones climáticas”, explicó Avard.

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Volcán Rincón de La Vieja

El volcán Rincón de la Vieja mantiene una actividad muy elevada, con erupciones frecuentes y un aumento importante en la desgasificación durante los últimos días. (Ricardo Millán G./Foto cortesía)

El experto agregó que la última erupción registrada ocurrió este miércoles, por lo que el volcán continúa muy activo.

A esta situación se suma un incremento importante en la desgasificación, que aumentó durante los últimos días y actualmente se mantiene en niveles muy altos.

Advierten sobre posibles erupciones intensas

Avard explicó que el Rincón de la Vieja todavía tiene una importante capacidad para liberar gases y que existe la posibilidad de que acumule presión y posteriormente la libere de manera esporádica mediante episodios de mayor energía.

“El volcán todavía tiene una capacidad de desgasificación importante y potencialmente de acumulación y liberación de manera esporádica de manera más energética”, señaló.

El vulcanólogo insistió en la necesidad de mantener la precaución ante este comportamiento debido a que un bloqueo en el sistema podría favorecer erupciones más intensas.

La actividad registrada durante los últimos días mantiene bajo vigilancia al Rincón de la Vieja, uno de los volcanes activos del país.