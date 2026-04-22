Lo vieron flotando en el mar: turista estadounidense murió en Tamarindo

Un hombre de apellido McLaughlin, de 55 años y nacionalidad estadounidense, es el hombre que fue hallado sin vida la tarde del martes, al morir ahogado en playa Tamarindo, en Guanacaste.

El hombre fue sacado del agua ya fallecido. Foto: Ilustrativa (Cruz /Cortesia)

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el extranjero se encontraba en la playa cuando, en circunstancias que aún no están claras, varias personas notaron que estaba flotando en el mar.

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Cómo pasó mucho tiempo así, al percatarse de la situación los testigos lo sacaron del agua; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Según trascendió, el hombre se encontraba de paseo en la zona.