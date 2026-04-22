Sucesos

Lo vieron flotando en el mar: turista estadounidense murió en Tamarindo

El hombre fue visto flotando en el mar por otras personas que lo sacaron del agua, pero ya no presentaba signos vitales

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre de apellido McLaughlin, de 55 años y nacionalidad estadounidense, es el hombre que fue hallado sin vida la tarde del martes, al morir ahogado en playa Tamarindo, en Guanacaste.

Búsqueda de joven desaparecido en Matapalo
El hombre fue sacado del agua ya fallecido. Foto: Ilustrativa (Cruz /Cortesia)

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el extranjero se encontraba en la playa cuando, en circunstancias que aún no están claras, varias personas notaron que estaba flotando en el mar.

LEA MÁS: Tragedia en Cañas: embarazada de 19 años muere en violenta colisión

Cómo pasó mucho tiempo así, al percatarse de la situación los testigos lo sacaron del agua; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Según trascendió, el hombre se encontraba de paseo en la zona.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
oijahogadoMclaughlintamarindoguanacaste
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.