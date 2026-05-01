Madre colombiana recordó la desgarradora llamada con la que le avisaron que su hija murió en Costa Rica

El relato de Laura Castro Posada, madre de la joven colombiana Laura Sofía Reyes Castro, fallecida en Costa Rica en 2022, conmueve en redes sociales tras una entrevista donde recordó el momento exacto en que le informaron la muerte de su hija.

Testimonio revive el dolor

Laura Sofía Reyes Castro falleció en una tragedia en Costa Rica (cortesía/cortesía)

Durante una conversación en Elemental Project, la madre relató cómo recibió una llamada desde Costa Rica que marcaría su vida. Según contó, la comunicación fue confusa y sin una identificación clara al inicio.

“Me entra una llamada de un número desconocido, pero decía Costa Rica... Contesté y no se identifican ni nada, solo me dicen ‘¿usted es la mamá de Laura Reyes?’”, relató.

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El momento se tornó más angustiante conforme avanzaba la conversación. “Le dije ‘sí, ¿qué pasó?’ y me dice ‘Señora tranquila... es que los muchachos sabían que no se podían meter al mar ’”,y volví a preguntar qué pasó. Entonces pensé: ‘se enfermó de las amígdalas o la ampolla se le infectó, se emborracharon, no sé, pero me la van a devolver y ahí me dice el señor: ‘Ocurrió un accidente’, ‘¿dónde está mi hija?’ y me dice ‘No, tranquila, Laura está aquí’, y yo empecé a contarme historias más suaves, pero había demasiado misterio. Le dije: ‘¿Cómo está mi hija? —y no me contestó y le pregunté: “¿Mi hija está muerta?”, lloró y no me contestó.

“Ahí yo tiré el teléfono... grité, me rompí”, concluyó sobre uno de los episodios más duros de su vida.

Reacción en redes sociales

El clip suma cientos de miles de reproducciones y generó una fuerte reacción, especialmente de usuarios costarricenses, quienes expresaron mensajes de solidaridad y también cuestionamientos sobre la forma en que se comunicó la noticia.

Entre los comentarios destacan frases como: “Soy de Costa Rica y lo lamento de todo corazón”, “Un abrazo solidario desde Costa Rica” y “Pésima la forma en que le dijeron”.

La historia también reaviva el caso ocurrido el 27 de junio de 2022, cuando la joven de 18 años falleció ahogada en Barra del Pacuare, Limón, mientras realizaba un voluntariado para la protección de tortugas marinas.

Laura Sofía Reyes Castro falleció en una tragedia en Costa Rica (cortesía/cortesía)

Un legado que continúa

Tras la tragedia, su madre transformó el dolor en una misión, convirtiéndose en conferencista y compartiendo su proceso de duelo en redes sociales, donde acompaña a otras personas que atraviesan pérdidas similares.

El caso vuelve a generar conversación sobre los protocolos de comunicación en situaciones de emergencia y el impacto emocional que estos pueden tener en las familias.