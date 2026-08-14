Madrugada dolorosa: incendio consume cuatro casas y dos talleres en Alajuela

Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes 14 de agosto provocó graves pérdidas materiales al consumir cuatro viviendas y dos talleres de ebanistería en calle Sánchez, en Villa Bonita de Alajuela.

La emergencia fue atendida por los bomberos pasadas las 4 a. m., cuando las llamas ya habían alcanzado varios inmuebles y amenazaban con extenderse por la zona.

Sergio Bolaños, bombero de la estación de Alajuela, confirmó que, pese a la magnitud del incendio, no hubo personas afectadas por el humo ni por el fuego.

Incendio en Alajuela consumió dos talleres y cuatro casas

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Incendio consume cuatro viviendas y dos talleres de ebanistería en calle Sánchez, en Villa Bonita de Alajuela. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Aunque no se reportaron personas heridas, el impacto para las familias afectadas es considerable debido a la destrucción de sus viviendas y de los talleres donde se desarrollaban actividades de ebanistería.

El fuego provocó un fuerte perjuicio económico, tanto por los bienes que se encontraban dentro de las casas como por las herramientas, materiales y equipos que pudieron quedar destruidos en los talleres.

Los cuerpos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y evitar que estas alcanzaran otras estructuras cercanas.

Por el momento, las autoridades no han informado qué habría provocado el incendio. La emergencia dejó a varias familias enfrentando importantes pérdidas materiales.