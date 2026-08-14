Perro se lanzó valientemente contra agresor que intentó matar a su dueño y el atacante fue condenado

Un perro se convirtió en una pieza clave para salvar a su dueño durante un violento ataque a machetazos ocurrido en Naranjo, Alajuela.

Por este hecho, un hombre de apellido Jarquín fue condenado a cinco años de cárcel tras ser hallado culpable del delito de tentativa de homicidio.

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La sentencia 113-TGRE-2026 fue dictada por el Tribunal Penal de Grecia, que declaró a Jarquín autor responsable de los hechos cometidos contra un hombre de apellido Acuña.

Un perro terminó siendo protagonista durante un violento ataque ocurrido en Naranjo, Alajuela. Foto: Con fines ilustrativos (ChatGPT/Generada con IA)

Los hechos ocurrieron la noche del 13 de mayo de 2023 en el sector de San Juan, en Río Grande de Naranjo.

Según el expediente, Acuña se encontraba sentado en el borde de una cuneta comiendo junto a su perro, al que tenía sujeto con una cadena, cuando fue abordado por el agresor.

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, el hombre lanzó violentamente el machete contra la cabeza de la víctima y le provocó varias heridas.

Después del primer ataque, Jarquín se habría alejado varios metros mientras lanzaba amenazas de muerte contra Acuña.

Ante la agresión, la víctima soltó a su perro. El animal se dirigió hacia Jarquín e intentó atacarlo, por lo que el condenado le habría lanzado un machetazo.

Acuña, en un intento por proteger su vida y la de su mascota, utilizó la cadena que llevaba en la mano y golpeó a Jarquín en el rostro.

Sin embargo, según la sentencia, el hombre continuó con la agresión y volvió a atacar a Acuña con el machete. En esa segunda arremetida le provocó una herida en el antebrazo izquierdo.

La agresión no terminó ahí; Jarquín habría vuelto a utilizar el arma blanca contra la víctima y le ocasionó otra lesión, esta vez en la escápula derecha.

Como consecuencia del ataque, Acuña sufrió heridas en la cabeza, el rostro, la columna vertebral y los miembros superiores, lesiones que le provocaron una incapacidad temporal.