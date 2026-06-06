Perro intentó defender a su dueño durante un mortal ataque ocurrido en Naranjo

Un hombre de apellido Jarquín enfrentará a la justicia como sospechoso de intentar asesinar a machetazos a otro hombre que se encontraba comiendo junto a su perro en una calle de Naranjo, Alajuela.

El debate está programado para los próximos martes 8 y miércoles 9 de junio en el Tribunal Penal de Grecia, donde el imputado responderá por el delito de tentativa de homicidio.

LEA MÁS: Darán el último adiós a Kevin Webb, quien habría sido una víctima inocente del ataque en Osa

Ataque ocurrió mientras la víctima comía

Según la acusación, los hechos ocurrieron la noche del 13 de mayo del 2023 en San Juan de Río Grande de Naranjo.

La víctima, de apellido Acuña, se encontraba sentada al borde de una cuneta mientras comía. A su lado estaba su perro, el cual permanecía sujeto con una cadena adherida al cuello.

Juicio por tentativa de homicidio está programado para esta semana en Grecia. Foto: Ilustrativa (Edgar Chinchilla, corresponsal GN/Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

De acuerdo con la investigación, en determinado momento Jarquín llegó al sitio portando un machete.

Las autoridades sostienen que el sospechoso se acercó con la aparente intención de darle muerte al ofendido y lanzó violentamente el machete hacia su cabeza, provocándole varias heridas.

El perro intervino en medio del ataque

La acusación señala que, tras la primera agresión, el sospechoso se alejó unos metros mientras le lanzaba amenazas de muerte a la víctima.

En ese momento, Acuña soltó a su perro, el cual se dirigió hacia el presunto agresor e intentó atacarlo.

Según el expediente judicial, Jarquín respondió lanzándole un machetazo al animal.

Ante la situación, la víctima habría utilizado la cadena que sostenía al perro para golpear al sospechoso en el rostro, intentando proteger tanto su vida como la del can.

Múltiples heridas

La Fiscalía sostiene que, pese a ello, el imputado continuó atacando a la víctima con el machete.

En apariencia, le provocó heridas en el antebrazo izquierdo y posteriormente volvió a agredirlo, causándole lesiones en la escápula derecha.

Producto de los hechos, Acuña sufrió cortes en la cabeza, el rostro, la columna vertebral y los miembros superiores, lesiones que le provocaron una incapacidad temporal.

Será ahora el Tribunal Penal de Grecia el encargado de valorar las pruebas y determinar la responsabilidad del acusado en este caso.