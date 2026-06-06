Darán el último adiós a Kevin Webb, quien habría sido una víctima inocente del ataque en Osa

Kevin Josué Webb Duarte, de 35 años, una de las tres víctimas mortales del ataque armado registrado en Palmar Norte de Osa, será despedido este fin de semana.

El cuerpo de Webb será velado a partir de las 7 p. m. de este sábado en el salón parroquial de la comunidad.

Posteriormente, el domingo 7 de junio se realizará una misa a las 7 a. m. en la parroquia Juan Pablo II de Palmar Norte.

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Kevin Josué Webb Duarte, de 35 años, una de las tres víctimas mortales del ataque armado en Palmar Norte de Osa, el jueves 4 de junio del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Habría sido una víctima inocente

La información que ha trascendido sobre el caso señala que Kevin habría sido una víctima inocente del triple homicidio que conmocionó a la zona sur.

Según versiones recopiladas durante la investigación, Webb se encontraba cerca de los otros dos hombres asesinados, identificados como Óscar Rodríguez Acuña, alias Tiburón, señalado como uno de los líderes de venta de droga en la localidad, y Yilber Racines Hernández, colombiano naturalizado costarricense.

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En apariencia, Kevin les había pedido que lo invitaran a comer y permanecía junto a ellos cuando se produjo el ataque.

Ataque ocurrió durante la madrugada

De acuerdo con las autoridades, dos sujetos que viajaban en motocicleta llegaron al sitio y dispararon en múltiples ocasiones contra las víctimas.

En el lugar fallecieron Óscar Rodríguez Acuña y Kevin Webb, mientras que Yilber Racines Hernández murió posteriormente en un centro médico.

Otro hombre resultó herido durante el ataque y permanece bajo atención médica.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación para esclarecer el caso y determinar la identidad de los responsables.