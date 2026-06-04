Casquillos de grueso calibre revelan cómo ejecutaron el triple homicidio en Osa

Dos sujetos que viajaban en motocicleta y armas de grueso calibre habrían sido utilizadas en el triple homicidio que estremeció a los vecinos de Palmar Norte de Osa durante la madrugada de este jueves.

Los nuevos detalles fueron revelados por las autoridades judiciales, que avanzan con la investigación del ataque armado que dejó tres fallecidos y un herido.

Ataque ocurrió durante la madrugada de este jueves en Palmar Norte de Osa. Foto: Ilustrativa

Dispararon sin piedad

De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, los atacantes llegaron hasta las afueras de un bar donde se encontraban varias personas.

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“Dos sujetos que iban en motocicleta llegaron al lugar y realizaron múltiples disparos contra los ofendidos”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

Durante el procesamiento de la escena, los agentes localizaron casquillos de grueso calibre, evidencia que ahora forma parte de la investigación para determinar el tipo de armas utilizadas en el ataque.

Tres fallecidos y un herido

En el sitio murieron Óscar Rodríguez Acuña, alias Tiburón, de 35 años, señalado como uno de los líderes de venta de droga en la localidad, y Kevin Josué Webb Duarte, también de 35 años.

La tercera víctima fue Yilber Racines Hernández, un colombiano naturalizado costarricense, quien fue trasladado a un centro médico, pero falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

Además, un hombre de apellido Monge resultó herido por impactos de bala en las piernas y permanece internado.

Noche violenta en Palmar Norte, Osa

El brutal ataque, que ocurrió la madrugada de este jueves 4 de junio, estremeció a los lugareños.

Primero escucharon una ráfaga de disparos y luego el sonido de las sirenas. Minutos después comenzaron a confirmar que se trataba de una balacera que dejó al menos cinco personas heridas, de las cuales tres fallecieron.

La Cruz Roja confirmó que atendió la emergencia a las 12:09 a. m.

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Ataque ocurrió durante la madrugada de este jueves en Palmar Norte de Osa. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

OIJ apunta a ajuste de cuentas

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, confirmó el triple homicidio y señaló que esta zona se ha convertido en un punto importante para el trasiego de drogas en el país.

“Es un hecho que es un ajuste de cuentas y está relacionado muy posiblemente con el tema de tráfico de drogas”, manifestó Muñoz.

Las autoridades judiciales mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque y la participación de los responsables.