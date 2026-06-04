Noche de terror en Palmar Norte: ráfaga de balazos dejó tres muertos y dos heridos

Una noche violenta fue la que vivieron los vecinos de Palmar Norte de Osa durante la madrugada de este jueves 4 de junio.

Primero escucharon una ráfaga de disparos y luego el sonido de las sirenas. Minutos después comenzaron a confirmar que se trataba de una balacera que dejó al menos cinco personas heridas, de las cuales tres fallecieron.

La Cruz Roja confirmó que atendió la emergencia a las 12:09 a. m.

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Ataque ocurrió durante la madrugada de este jueves en Palmar Norte de Osa. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

“Se atendieron tres hombres adultos. Uno de ellos fue trasladado en condición crítica al hospital Tomás Casas, mientras que otros dos fueron declarados sin signos vitales en la escena.

“Además, una mujer adulta con una herida por arma de fuego en un dedo de la mano fue trasladada en condición estable a un centro médico. Un quinto paciente, según conocimos, ingresó por sus propios medios al hospital con una herida por arma de fuego en una pierna”, detallaron en la central de la benemérita.

Las autoridades judiciales señalan que serían tres los fallecidos.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Óscar Rodríguez Acuña, alias Tiburón, señalado como uno de los líderes de venta de droga en la localidad, así como Yilber Ramírez Hernández, un colombiano naturalizado costarricense.

Entre los heridos figura Kevin Josué Webb Duarte.

OIJ apunta a ajuste de cuentas

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, confirmó el triple homicidio y señaló que esta zona se ha convertido en un punto importante para el trasiego de drogas en el país.

“Es un hecho que es un ajuste de cuentas y está relacionado muy posiblemente con el tema de tráfico de drogas”, manifestó Muñoz.

Las autoridades judiciales mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque y la participación de los responsables.