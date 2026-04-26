Madrugada trágica en Liberia: choque contra poste deja un muerto y una mujer grave

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en Cañas Dulces, en Liberia de Guanacaste, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer en condición crítica.

Un hombre falleció y una mujer resultó herida está madrugada en Liberia. (Silvia Coto)

El hecho se reportó a las 5:21 a.m., cuando un vehículo colisionó contra un poste, por razones que aún no están claras.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, los socorristas encontraron a un hombre fallecido en el sitio.

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Además, una mujer que viajaba en el vehículo fue atendida de inmediato y trasladada en condición crítica al Hospital Enrique Baltodano de Liberia.

Las circunstancias que provocaron este lamentable suceso están en investigación.