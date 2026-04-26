Sucesos

Madrugada trágica en Liberia: choque contra poste deja un muerto y una mujer grave

El accidente ocurrió la madrugada de este domingo en Cañas Dulces de Liberia

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en Cañas Dulces, en Liberia de Guanacaste, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer en condición crítica.

Un hombre falleció y una mujer resultó herida está madrugada en Liberia. (Silvia Coto)

El hecho se reportó a las 5:21 a.m., cuando un vehículo colisionó contra un poste, por razones que aún no están claras.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, los socorristas encontraron a un hombre fallecido en el sitio.

LEA MÁS: Conductor de buseta que murió en choque contra tráiler llevaba excursión a encuentro religioso

Además, una mujer que viajaba en el vehículo fue atendida de inmediato y trasladada en condición crítica al Hospital Enrique Baltodano de Liberia.

Las circunstancias que provocaron este lamentable suceso están en investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidenteliberiahombre fallecidomujer heridocañas dulces
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.