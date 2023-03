Mamá a la que dieron por muerta al ser atropellada lucha por salir adelante

Daniela Arias asegura que agradece al cielo estar con sus hijos. Fotos cortesía Daniela Arias. (Cortesía)

La joven mamá estuvo 22 días en coma y casi dos meses en el hospital. Fotos cortesía Daniela Arias. (Cortesía)

Daniela Arias Carvajal es una joven mamá de 27 años que agradece al cielo estar viva después de que una conductora la atropelló, ella aún carga con las secuelas del accidente, pero no deja de luchar.

Esta valiente nos contó que el accidente ocurrió el 7 de marzo del 2022, ya casi cumple un añito desde que volvió a nacer. Las principales secuelas que aún la afectan es que no puede hablar bien, renquea y por ratos se marea.

“Le fui a sacar una cita al ebais a una muchacha para ganarme honradamente ¢5000 mil, pues en mi casa no había nada que comer, soy madre de dos niños, Kaory, de 11 años, y Deniss de 2. Ese día cuando me disponía a regresar a mi casa pasé a comprarle pan a mi bebé que tanto le gusta. Cuando iba cruzar la calle en el cruce de Nances de Esparza, el tráfico me dio el paso y una señora de apellido Soto, profesora, adelantó al tráfico y me atropelló”, recordó.

Dani, como le dicen de cariño, lo único que recuerda hasta la fecha es cuando el tráfico le dijo que pasara, ella quedó inconsciente e incluso algunas personas creían que había muerto.

Ella fue trasladada en condición grave al Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, los médicos le indicaron a su familia que le daban tan solo 48 horas de vida.

Dani asegura que hay días en los que se pone triste. Fotos cortesía Daniela Arias. (Cortesía)

“Estuve en Cuidados Intensivos en coma. Me sacaron coágulos de sangre de la cabeza, me hicieron traqueotomía, (un orificio que se realiza en la parte delantera del cuello y en la tráquea). me pusieron pines en el pie derecho y mi mano derecha quedó sin movimiento”, contó.

Estuvo durante 22 días inconsciente y en el hospital la recuperación fue de dos meses.

Ella asegura que en el hospital la chinearon mucho y que un enfermero hasta le ayudó con una videollamada para ver a su hija mayor, pues tanto tiempo en el hospital la hacía extrañarla mucho.

Dani cuenta que ella volvió a ser una bebé porque cuando salió del centro médico tuvo que estar en cama y a su esposo le tocó hacerse cargo de todo.

“Se portó excelente, él me bañaba, me daba de comer, me cambiaba los pañales, fue muy duro porque primero tuve que andar en silla de ruedas, después en andadera, hasta que ya me solté a caminar”, dijo.

Esta sobreviviente no pierde el tiempo y este año se matriculó en el Colegio Nocturno de Esparza para sacar el décimo año.

La sobreviviente nos compartió está foto del momento del accidente. Fotos cortesía Daniela Arias. (Cortesía)

“Estoy muy ilusionada, pero como yo no hablo bien, me da mucha vergüenza, pero me han apoyado mucho y me han dado material fotocopiado. Lo que más anhelo es es tenerle a mis hijos un techo digno, pues antes de mi accidente soñaba con comprarles una casita y mi lucha era por eso, no me voy a dar por vencida, por eso estoy estudiando, antes del accidente estaba sacando el noveno y ya tenía puertas abiertas para un trabajito y pasó esto”, dijo la valiente.

Dani nos explicó que cuando habla hace mucho enrredo o tartamudea, de hecho nos pidió hacer la entrevista por mensajes de WhatsApp, ella se deprime cuando la gente no la entiende.

“Soy sincera, ya estoy un poquito mejor, yo hago el esfuerzo por hablar claro, la terapista de lenguaje me ha dicho que he avanzado mucho”, dijo.

Asegura que aunque el proceso ha sido muy duro no para de darle gracias a Dios.

“No sabe como le doy gracias a Dios por tenerme con vida para mis hijos. Solo eso es para agradecerle toda la vida”.

La joven asegura que ella ya denunció por la vía penal a la señora que la atropelló y que aunque la profesora nunca la buscó ni para saber cómo estaba, le dijo que esperaran el proceso.

“Yo no tengo cómo pagar un abogado, por eso el proceso va lento, ahorita estoy a la espera de que en el hospital me den de alta y que Medicina Legal me haga un dictamen médico final que es lo que necesito”, contó.

Su lucha para la recuperación no cesa, en junio le van a hacer un TAC y un mes después la verá un neurocirujano para ver cómo quedó su cabeza, este mes la ilusiona poder empezar las terapias físicas y en abril también la verán en ortopedia.

“A casi un año de mi accidente me siento fortalecida, agradecida con Dios por la oportunidad de estar con vida, con muchas ganas de salir adelante. Cada vez que pasó por el lugar del accidente, que es con mucha frecuencia, es un trauma completo porque recuerdo lo que me pasó, de estar ahí y lo que se vino después de eso”, dijo.