Mamá clama por ayuda para dar con sospechoso de matar y desaparecer el cuerpo de su amada hija

Juliana tenía aproximadamente 5 meses de estar en una relación con el sospechoso.

Con el corazón hecho pedazos, doña Luz Dania Noel clama por ayuda para dar con el paradero del hombre sospechoso de asesinar y desaparecer el cuerpo de su amada hija, Juliana Idania Diermissen Noel, de 39 años.

“Lo que queremos es que se haga justicia, que agarren a ese hombre por lo que le hizo a mi hija”, dijo la señora a La Teja.

El supuesto homicida es un hombre identificado como Fernando Ramírez Mejía, de 45 años, cuya fotografía fue difundida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la tarde de este miércoles. Según la Policía Judicial, Ramírez es buscado como sospechoso del delito de homicidio.

La investigación por este caso inició el pasado lunes, cuando el dueño de la casa en la que estaban viviendo Juliana y el sospechoso, ubicada en Palermo de Cariari de Pococí, llamó a la Fuerza Pública para alertar sobre la desaparición de la pareja y otras circunstancias que le parecieron extrañas.

LEA MÁS: OIJ inspecciona patio de casa tras encontrar enterrado lo que podría ser cabello humano

“El administrador de una propiedad indicó que tenía sospechas de que algo extraño pudo haber ocurrido ahí, ya que los inquilinos no estaban y la casa estaba deshabitada, además de que en el patio se sentía un mal olor y había tierra removida, lo que le pareció extraño”, dijo Yuney Valverde, jefe del OIJ de Pococí-Guácimo.

Tras hacer una inspección en la propiedad, los investigadores encontraron enterrado lo que en apariencia sería cabello humano, sin embargo, a este momento no han confirmado si en efecto era de Juliana.

Desde ese lunes el OIJ ha mantenido labores de rastreo en toda la propiedad, pues una de las hipótesis es que el sospechoso pudo haber desmembrado el cuerpo Diermissen para enterrarlo en distintos puntos y así complicar su búsqueda.

Fernando Ramírez Mejía, de 45 años, es el principal sospechoso de matar y desaparecer el cuerpo de su pareja sentimental, una mujer de 39 años. Foto: OIJ

Si usted ha visto al sospechoso o sabe dónde se encuentra no dude en llamar a la línea confidencial del OIJ 800 8000 645 del OIJ.

Triste noticia

Aunque las autoridades aún no han dado con el cuerpo de Juliana, doña Luz Dania dijo que el OIJ ya da por un hecho que su hija está fallecida, debido a los indicios que los investigadores encontraron al revisar la casa en la que habría sido asesinada.

“Eso va para largo (encontrar el cuerpo), pero sí nos confirmaron que podíamos compartir las fotos y poner que este sujeto fue el que asesinó a mi hija, si nos dijeron eso, por algo es”, dijo Noel.

LEA MÁS: Prestamista y su ayudante serían las víctimas de atroz doble homicidio

En cuanto a lo encontrado en la casa, la señora dijo que el OIJ les informó que “hubo mucha violencia adentro” y que habrían encontrado rastros de sangre, esto por medio de luminol y canes entrenados.

“Lo que nos dijeron es que los perros entrenados dieron positivo y que se comprobó que él (sospechoso) lavó, porque al parecer había demasiada sangre ahí”, comentó la señora.

También trascendió que, al parecer, en la casa los agentes encontraron trabajos con concreto en el piso y una pared que, al parecer, fueron hechos recientemente por el sospechoso.

Al parecer, al sospechoso se le vio saliendo solo de la casa hace aproximadamente 15 días, desde entonces no se sabe nada sobre este.

Mala espina

Desde el pasado lunes el OIJ inspecciona la casa y propiedad donde vivía la pareja. Foto Pococí se Informa.

En cuanto a Ramírez, doña Luz Dania dijo que nunca lo conoció personalmente, solo en una ocasión, por medio de una llamada telefónica con su hija, intercambió un saludo con este, pero aseguró que desde un principio ese hombre le dio mala espina.

“Les dimos (al OIJ) toda la información y las fotos, mi otra hija las tenía, yo las había borrado, porque no me caía muy bien ese muchacho, no lo conocí, porque ellos tenían poco de estar juntos, como cinco meses”, recordó la señora.

Noel dijo a este medio que de boca de su hija nunca se enteró de que ella tuviera algún problema o hubiese sido agredida por Ramírez, sin embargo, es inconsciente de que Juliana a veces no le contaba muchas cosas porque no le gustaba que la regañara.

LEA MÁS: Así se escuchó la aterradora balacera con la que sicarios asesinaron a joven y muchacha de 17 años

“No sabemos, pero usted sabe que cuando uno conoce a una persona uno quiere llegar a creer que es buena. Una hermana que vive allá (en Pococí), me contó que él era muy posesivo, que no la dejaba salir”, agregó.

Otra situación que le pareció extraña a la madre es que Juliana ya no mensajeaba con ella tan a menudo como lo hacía antes.

“En el cumpleaños de ella le puse un mensaje y ella me respondió: ‘Mamita muchas gracias’, eso fue el pasado 27 de octubre. Ella no me comentó nada que me hiciera sospechar algo, porque ella sabía que yo la podía regañar”.

Doña Luz Dania dijo que recordará a su hija como una muchacha buena, humilde y casera, que no tenía vicios y que siempre pasaba muy pendiente de sus seres queridos.