Mamá de chiquito atacado por perro: “Él a veces llora porque dice que le hace falta su orejita”

Heydan está muy agradecido con Jerry, el zaguatico que lo defendió. Foto Raúl Cascante.

Heydan Vargas, de tan solo 8 añitos, está pasando por una prueba muy difícil a su corta edad, pues debido al ataque de un perro american stafford, perdió parte de su orejita izquierda, algo que lo tiene muy triste.

Así lo contó su mamá, Viviana Vindas, quien dijo que su hijo regresó a la casa, en New Castle de Bomba, en Limón, hace tres días, luego de haber pasado ocho días internado en el Hospital Nacional de Niños.

“Él a veces llora porque dice que le hace falta su orejita, es algo muy triste para nosotros”, aseguró.

Poco a poco el pequeño y sus papás tratan de recuperarse del terrible susto que se llevaron el pasado viernes 10 de setiembre, cuando el perro de nombre Rocke, que le pertenece a una vecina, atacó al chiquito mientras jugaba con un amigo en la calle.

Afortunadamente Heydan fue defendido por Jerry, el valiente zaguatico de otro vecino, que al ver lo que pasaba, se tiró sobre el perro agresor para que el niño pudiera escapar.

“Si no hubiera sido por Jerry, el perro de nuestro vecino don Rodolfo Calderón, quizás las cosas hoy hubieran sido peores. Tanto mi niño como nosotros le guardamos un gran cariño a ese perrito, porque es un zaguatico que sirvió como un ángel de la guarda para salvar a mi hijo de una tragedia mayor”, dijo la mamá.

“Yo estaba jugando con un chiquito y en eso él me dijo: ‘¡Heydan, el perro!’, y cuando volví a ver el perro ya se me había tirado encima y me empezó a morder”. — Heydan Vargas.

Muy afectado

Viviana contó que su hijo se encuentra muy afectado por lo que pasó, al punto que ya no quiere salir de su casa por miedo de que de nuevo le ocurra algo así.

“Ahora mi hijo le tiene mucho miedo a los perros, ni tampoco quiere salir a jugar a la calle, solo quiere estar en la casa, está totalmente traumatizado.

Heydan Vargas junto a su mamá Viviana Vindas y su padrastro Henry Mena. Foto Raúl Cascante.

“Psicológicamente está muy afectado, sentimos que necesita ayuda psicológica por la situación que dolorosamente ha tenido que enfrentar”, dijo Vindas.

“Es algo que como madre no se lo deseo a nadie, cuando pasó eso yo no supe qué hacer”. — Viviana Vindas, mamá de Heydan.

Pese al miedo que le agarró a estos animales, el pequeño Heydan dijo que está muy agradecido con Jerry y que le tiene mucho cariño, pues sabe que evitó algo peor.

Por ese motivo, es que en un par de ocasiones se ha llenado de valor para acercarse al zaguatico y acariciarlo, como una muestra de agradecimiento.

En cuanto a la herida en su orejita, Vindas explicó que el pequeño se va recuperando bien y esperan que en los próximos días le puedan ir quitando los hilos.

“Mi hijo tiene una cita ahora en octubre (para ver la recuperación de la oreja) y luego otra hasta el 2022 en el Hospital Nacional de Niños”, explicó.

No fue su culpa

La mamá de Heydan contó que Rocke le pertenece a Zaida Koschny, quien además de ser su vecina, es una amiga muy querida.

Vindas dijo que no tiene ningún resentimiento hacia ella, pues sabe que lo que pasó ese día fue un accidente, pues aseguró que Koschny siempre pasa muy pendiente de su perrito.

“Yo sé que ella no tiene la culpa de que el perro se le soltara, hasta el momento yo no he tenido comunicación con doña Zaida, pero ella (cuando ocurrió el ataque) muy amablemente nos manifestó sus sentimientos por lo ocurrido y lo lamentó”.

Doña Zaida Koschny, dueña del american stafford, dijo que su perro estaba bien amarrado y no sabe cómo se soltó. Foto: Raúl Cascante.

La madre aprovechó para hacer un llamado a las personas que son dueñas de un perro para que se encarguen de cuidarlos y darles un espacio en el que puedan estar sin poner en riesgo la vida de los demás.

“Debo agradecer también a La Teja por la cobertura del caso y a las personas que se han preocupado y han puesto sus sentimientos de solidaridad para con nosotros en estos momentos difíciles”, concluyó.

No entiende cómo pasó

La Teja también conversó con doña Zaida, quien explicó que todavía se encuentra muy afectada por la situación que le ocurrió a Heydan. Añadió que hasta la fecha no sabe cómo fue que Rocke se soltó, pues ella lo tenía bien amarrado.

“Yo lo tenia amarrado con una cadena muy gruesa y un collar muy fuerte, él estaba en su debida casita, no me explico cómo se pudo soltar y que lamentablemente pasara lo que pasó.

“He intentado comunicarme con mi vecina Viviana, pero todavía no hemos podido hablar, espero que en cualquier momento se pueda dar. Como madre también entiendo su preocupación y angustia por todo lo sucedido”, detalló.

Doña Zaida dijo que también está muy consternada por Rocke, pues de momento está bajo el cuidado del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y no sabe qué irá a pasar con él.