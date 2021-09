Zaguatico Jerry salvó a niño de 8 años quien fue atacado por un american stafford

La vida de un niño de 8 años estuvo en grave peligro ya que fue atacado por un perro american stafford en New Castle de Bomba, en Limón.

El pequeño perdió una parte de la oreja izquierda y sufrió mordeduras en el cachete derecho, pero afortunadamente sobrevivió gracias a un zaguate llamado Jerry, que al percatarse de lo que pasaba, se enfrentó al perro agresor, de nombre Rocke.

El hecho se dio este viernes pasadas las 4 de la tarde y, debido a las lesiones, el chiquito fue enviado al Hospital Nacional de Niños, donde este sábado 11 de setiembre seguía internado.

Así lo confirmó don Henry Mena, padrastro del pequeño.

“Por dicha él está estable, no tuvo muchas heridas porque otro perro se tiró encima y entonces los dos animales se agarraron entre ellos, porque si no quién sabe qué estaríamos lamentando”, aseguró Mena.

El valiente Jerry junto a su dueño Rodolfo Calderón. Foto: Raúl Cascante El valiente Jerry junto a su dueño Rodolfo Calderón. Foto: Raúl Cascante

Niño estaba jugando

Don Henry cuenta que él y la mamá del chiquito estaban almorzando ya tarde, mientras escuchaban que el chiquito jugaba con otros menores al frente de la casa.

“Lo que sabemos es que el perro (Rocke) se soltó y lo atacó. Los niños estaban corriendo de un lado para otro y llegó uno de ellos a decirnos que un perro estaba mordiendo a Eithan (nombre del niño), ahí salimos corriendo, pero ya el perro lo había soltado y el chiquito venía hacia nosotros lleno de sangre”, recordó el padrastro.

De inmediato se fueron al hospital Tony Facio de Limón, pero de ahí los mandaron al hospital de Niños para una mejor intervención.

“Lo metieron en cirugía y tiene tapada la oreja, la verdad no sé que más le han hecho”, aseguró el señor.

Rocke es el perro american stanford que atacó al menor, Senasa se lo llevó. Foto: Raúl Cascante Rocke es el perro american stanford que atacó al menor, Senasa se lo llevó. Foto: Raúl Cascante

La familia espera regresar pronto a Limón y agradecerle a los dueños de Jerry por la acción heroica del zaguatico.

“Jerry le pertenece a un vecino y estamos totalmente agradecidos”, contó.

Fue abandonado en una caja

Rodolfo Calderón es el dueño del valiente animal, pero él y sus allegados fueron los últimos en darse cuenta lo que horas antes había hecho su mascota.

“Nosotros no estuvimos en casa, llegamos ya tarde y vimos que una patrulla de la Policía y personas de Senasa llegaron a la vivienda de una vecina, nos cuestionamos qué era lo que había ocurrido. Luego vimos que se llevaron a uno de sus perros y supimos que tenía que ver con el animal, pero no sabíamos qué era.

“Nos quedamos extrañados, hasta la noche nos contaron que había atacado a un niño de la zona, entonces los vecinos nos contaron que Jerry se metió a defender al chiquito, es lo que nos contaron, pero no lo vimos”, mencionó Calderón, quien asegura que le cree a los vecinos.

Añadió que su peludito siempre pasa jugando en la propiedad y ve a los niños divertirse, por lo que le son familiares.

“El hijo de la vecina anda en bicicleta, sale de su casa a la nuestra y da la vuelta, Jerry siempre lo ve y ya lo conoce. Jerry juega hasta con nuestra bebé que tiene dos años, este perro se ha ido acostumbrando a crecer con la bebé y ser dócil”, comentó.

Este es el camino de New Castle de Bomba, donde el pequeño fue atacado. Foto: Raúl Cascante Este es el camino de New Castle de Bomba, donde el pequeño fue atacado. Foto: Raúl Cascante

Agregó, que su perrito tiene cuatro años y desde cachorro está con la familia, pues su mamá, doña Claudia, lo había rescatado. La señora ya falleció.

Cuenta que su mamá lo vio dentro de una caja de cartón junto con otro cachorro, al que le pusieron Tom. A ambos los dejaron a un lado de la calle y los encontraron un día de mucha lluvia.

Tom murió atropellado hace dos años.

El pequeño sobrevivió al ataque y permanece internado en el hospital de Niños. Foto: José Cordero El pequeño sobrevivió al ataque y permanece internado en el hospital de Niños. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Dueña de perro agresor lamentó lo ocurrido

Doña Zaida Koschny es la dueña de Rocke y lamentó mucho lo que ocurrió.

“La verdad sí estoy muy asustada, no sé si fue mi perro, pero los vecinos dicen que sí fue. Lo que sé es que el animal se me soltó en ese momento, bendito a Dios que no pasó a más porque estos perros son muy agresivos, un american agarra y no suelta, se ciñen.

“Mi perro tiene un año, es un cachorro, esta es la primera vez que ataca, nosotros tenemos una propiedad grande y dos veces a la semana los soltamos para que se no estén estresados, a mí me extraña porque han venido amistades y nunca los ha atacado”, dijo Koschny.

Concluyó diciendo que Rocke fue comprado cuando tenía dos meses y espera que no lo sacrifiquen, sino que más bien le den terapia para que no ataque a nadie.