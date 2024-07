Mamá de colegiala agredida cuenta lo que sintió y cómo reaccionó al ver el video

La mamá de la colegiala agredida por otro estudiante en un bus estudiantil afirma que sintió cólera y furia al ver los videos de cómo trataron a su hija y que nadie hizo nada para defenderla.

Pese al dolor, esta madre mantuvo cabeza fría para actuar amparada a la ley y con el único fin de que su hija sea respetada y que los jóvenes comprendan que toda acción tiene una consecuencia que se debe asumir.

En conversación telefónica con La Teja detalló cómo fue que se enteró de los malos momentos que le hicieron pasar a su hija mayor, quien cursa el octavo grado en el colegio de La Palmera, en San Carlos, zona norte del país.

“Mi hija iba con una hija de una amistad, cuando yo llegué a recogerla a la casa de ella, la joven le dice a mi hija: ‘Vale, cuéntele a su mamá', mi hija respondió: ‘sí, ahorita le cuento’; le dije a mi hija `¿qué pasa, mami?` Empezó a decirme y en ese momento yo sentía una furia, pero hasta ese momento no me habían enseñado los videos aún.

Le pregunté a mi hija si ella había molestado al muchacho y me dijo: ‘no, mami, se lo juro, desde que me monté al bus él me agarró, me sentó en el suelo’, me siguió contando todo”, recordó la mamá.

Esta madre al día siguiente decidió que debía ir a la institución porque este hecho de violencia no se debe quedar así.

“Al otro día le dije a mi esposo que iba ir hablar al colegio porque eso no se puede quedar así, ellos tienen que tomar medidas. Hice el desayuno y cuando mi esposo se termina de alistar, me empiezan a llegar los videos, los veo y sentí una furia, un fuego que me entraba por los pies, algo que no tiene ni palabras, entonces me metí al baño y le dije a mi esposo: espéreme que me voy con usted.

“Cuando llegué el director estaba en su tiempo de desayuno y dije, aquí me quedo hasta que él llegue, llegó el profesor de guía, le expliqué y me aconsejó que me fuera para la Fiscalía”, recordó esta madre.

Mamá de colegiala agredida sintió furia al ver lo que sufrió su hija, en medio de su dolor enseña que toda acción tiene una consecuencia. Foto: Shutterstock (Shutterstock)

Asegura que el director le dijo: “vamos a tomar medidas sobre el caso, pero usted sabe que hoy salimos a vacaciones, será ahora que entremos”.

Esta madre de inmediato supo que debía acudir al Ministerio Público.

“Hablé con mi esposo y dijimos que no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, porque ya el lunes cuando entraban a clases nos podían decir: ‘diay no, ya pasaron varios días, no se va a poder hacer nada’, lo que hicimos fue ir directamente a la Fiscalía, pero la bomba explotó antes de que la Fiscalía llamara al muchacho y fue ahí cuando nos llamaron del PANI, del MEP y todo el mundo comenzó a correr”, recordó esta madre como parte del dolor que han tenido que atravesar en medio de esta situación que causa indignación.

“Lo que queremos, es exactamente evitar que siga el bullying en todas las escuelas, colegios en cualquier parte, que todos tomen en cuenta que nuestros actos algún día llegan a tener consecuencias y sea como sea hay que enfrentarlas”, mencionó esta valiente madre.

Recordó que su esposo llamó a la mamá del otro estudiante sospechoso y le preguntó si estaba enterada de lo sucedido, él le tuvo que explicar el daño causado.

Esta sería la primera vez que la colegial sufre una situación así, las autoridades ponen un alto para no vuelva a suceder un hecho tan doloroso.

Esta madre concluyó diciendo que ha visto videos de otros estudiantes en los que tratan de explicar qué fue lo que pasó o por qué grabaron, pero comprende que quizás quieren dejar en mal a su hija en medio de todo el daño que le hicieron, al señalar que ella juega de esa manera con los hombres.

“Sé que mi hija no es un angelito, cada uno sabe lo que tiene de hijo, pero confío en mi hija”, señaló.

Justamente el Ministerio de Educación Pública abrió un procedimiento contra el director de la institución y el orientador porque en apariencia no actuaron a tiempo al enterarse de lo sucedido.

El joven sospechoso está en manos del Pani y deberá cambiar de centro educativo, no puede acercarse o amenazar a la víctima así lo ordenó un juez del Juzgado Penal Juvenil de San Carlos.