Mamá de estudiante que denunció a profesor: “Les pasaba la mano bajando por la espalda”

Los papás esperan que se haga una investigación contra el profesor. Foto: K. Calderón (Keyna Caler)

La mamá de una de las estudiantes que denunció a un profesor del Liceo Braulio Carrillo en Oreamuno de Cartago por supuesto acoso sexual, aseguró sentirse muy angustiada por la situación que están viviendo.

“Esto ocurrió el 16 de marzo, alrededor de las once de la mañana, en el grupo de sétimo año de mi hija. Estaban en lecciones con él (profesor), pero mi hija me llamó y me dijo que se quería ir para la casa, le pregunté si se sentía mal, pero insistía en que quería venirse porque un profesor le había hecho unos toques. Le pregunté: ¿qué le hizo? y me dijo: ‘me tocó la cabeza y el cuello’.

“Le dije que eso no era nada, pero me dijo: ‘solo yo sé cómo hizo el tocamiento del cuello, insinuándose y no me gustó'. Mi hija se puso a llorar, había con ella seis compañeras más y las otras niñas comentaron que al tocarles el cuello les pasaba la mano bajando por la espalda, ellas le decían que por favor no les hicieran eso porque no les gustaba”, contó la señora de apellido Fernández.

La mamá relató que una de las estudiantes le dijo al profesor: “Hágame el favor y no me haga eso, yo me voy a ir para el baño”. Él le respondió: “No, quédese aquí y ella le dijo: “No, yo salgo”.

“Mi hija se levantó y dijo: ‘Yo voy a ir a la dirección’. Las otras niñas se fueron con ella también, a una de ellas le decía que era una niña muy bonita, pero a las otras no, ni palabras obscenas ni nada de eso”.

[ Estudiantes cartaginesas denunciaron a profesor por acoso sexual ]

Según contaron las menores una estudiante se puso a llorar y el profesor solo dijo que no podía hacer nada porque él era padre de familia.

“Mi hija me llamó desde la dirección llorando y al rato empezaron a llegar los otros papás, incluso llegó un padre de familia demasiado enojado”, dijo.

La señora asegura que el asunto se puso “caliente” cuando los otros papás llegaron, porque querían armarle un despelote al profesor, pero la policía logró que se calmaran.

“Ya él tiene rato de trabajar ahí y ahora la gente le comenta cosas a uno, que él que es muy cariñoso, que hace bromas y que muchas veces le dijeron que no las hiciera porque podía ser que a algunas (estudiantes) no les gustara. Cuando estábamos en eso una de las niñas del colegio se me acercó y me dijo: ‘esto es de siempre porque yo sufrí también lo mismo’. Le pregunté: princesita, ¿por qué usted no dijo nada?, y me respondió: ‘Por miedo y porque hay compañeras que dicen que no hagamos nada’”, dijo la mamá.

La madre asegura que ella está muy triste porque piensa que en el colegio la están cuidando.

“Mi hija está muy temerosa y al día siguiente no quería asistir a clases, pero hablamos con ella para decirle que no debía estar avergonzada porque no había hecho nada malo y asistió. Ella no quiere ir más al colegio, pero somos de escasos recursos y no podemos ponerla en otro colegio, los pasajes están muy caros, ella viaja a pie porque estamos a un kilómetro de distancia, pero como apenas viene saliendo de la escuela siempre la llevamos y la recogemos”, dijo Fernández.

La mujer pide que se haga una buena investigación y se aplique mano dura para parar la situación que se está dando en el colegio.

“No vamos a descansar hasta que esto se resuelva y que él no regrese más ahí. Les digo a todos los padres de familia que escuchen a sus hijos, especialmente a las niñas, que les crean porque si no el día de mañana pueden llegar a ser abusadas y hasta las pueden llegar a matar”, dijo.

La Teja consultó a la Fiscalía si se ha presentado alguna denuncia contra el profesor.

“El miércoles se recibió una denuncia en contra de un profesor de un colegio, sin embargo, el despacho no ha confirmado los apellidos de la persona, por lo que desconocemos si se trata de quien usted cita. Al caso se le asignó el número de expediente 22-000577-0345-PE y se encuentra en la fase inicial de investigación”, indicaron sin dar más detalles.