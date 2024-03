Mamá de Gerardo Cruz indignada por noticia que le dieron de mujeres que mandaron a matar a su hijo

Gerardo Cruz de 22 años, recibió varias puñaladas cuando salía de su trabajo en una panadería. (Archivo)

Doña Ana Patricia Barquero, mamá de Gerardo Cruz, asegura sentirse desconsolada pues aunque han pasado ocho años desde que su hijo fue asesinado, ella no ha podido tener paz, menos en los últimos días porque le informaron que una de las sentenciadas por el crimen está pidiendo ser valorada para salir de prisión.

Esta mamá nos contó sentirse desesperada ante la noticia, porque ninguna de las dos imputadas ha cumplido la mitad de la pena y ella pensó que una vez dictada la sentencia, ambas sospechosas iban a cumplir con la justicia.

Por el crimen de Gerardo fueron condenadas Samady Fonseca Fernández y la hija de ella, Kristina Valerín Fonseca, a 30 y 25 años de cárcel respectivamente, sin embargo, el 6 de diciembre del 2019 se hizo una revisión de la pena y a cada una le bajaron cinco años, pese a que el Ministerio Público había pedido mantener las penas.

También fueron sentenciados Rónald Arce Barrientos y César Chaves Cerdas, dos de los hombres que participaron en el ataque mortal, ambos a 20 años de cárcel.

“Fui a ejecución de la pena y me dijeron que ellas tienen derecho a que el estado les ponga un abogado que les estudie el caso por buen comportamiento, para que salgan libres, yo me ataqué a llorar y me temblaba todo el cuerpo, sentí demasiada impotencia y les dije que cómo me van a decir esto si ellas no llevan ni la mitad de la pena, que yo no puedo hacer nada”, contó doña Ana.

Añadió: “me dice que la muchacha más joven (hija de la Barbie) está estudiando y tiene derecho de resarcirse al mundo, a mí no me mataron un perro, a mí me mataron a mi hijo, ¿cómo es posible que no se cumplan con las leyes?, por eso este país está así, no le puedo explicar la impotencia que yo siento, me dicen que no importa que yo pague el mejor abogado del mundo, que si el juez las deja salir, así va a ser, no se con quién tengo que hablar, pero esto tiene que cambiar”.

Doña Ana Patricia Barquero, mamá de Gerardo Cruz asegura que en los últimos días volvió a perder la paz. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Al parecer, las sentenciadas descuentan la pena en la cárcel Vilma Curling (Buen Pastor) donde desde que llegaron mantienen buen comportamiento, estudian y hasta han trabajado, entre varias cosas, una de estas como estilistas dentro de la prisión.

Samady y Kristina fueron detenidas el 7 de junio del 2016, desde ese momento están descontando prisión preventiva, por lo que llevan 7 años de estar presas. El tiempo de prisión preventiva se le “rebaja” a la pena total.

“¿Cómo me van a decir que van a pagar solo siete años por la muerte de mi hijo?, con todo lo que he tenido que pasar,”, dijo la mamá.

Doña Ana asegura sentirse destrozada.

“Estoy demasiado dolida, porque yo sí tengo ocho años de no compartir con mi hijo, sus comidas, sus peleas, sus alegrías, sus tristezas, mi hijo no pudo ver a sus hijas crecer, me arrebataron a mi hijo, me lo quitaron, él sufrió esos 42 días en el hospital, yo pidiéndole a Diosito que me le diera una segunda oportunidad de vida, los doctores me decían que si vivía quedaba como un vegetal, yo nunca había sentido tanto miedo como hoy de saber que ellas, que me hicieron tanto daño, se van a salir con las suyas”, añadió la mamá.

Doña Ana comenta que en su casa todos están en shock. Esta mamá asegura que ella es la que vive una condena ante la ausencia de su hijo, cuando cocina, cuando lo recuerda y sabe que no lo tiene a su lado.

“Uno ya no es feliz, aunque uno sonría, aunque a uno ya no lo vean llorar, ya uno no es el mismo de antes, uno lo esperaba a él, ya ninguna celebración es igual porque él era quien unía a la familia, ya uno no es feliz, ellas me lo quitaron, no es justo, esto no es justo”.

Consulta

La Teja consultó al Ministerio de Justicia si alguna de las sentenciadas está pidiendo salir de la cárcel y nos respondieron mediante un correo electrónico.

“Las personas privadas de libertad Samady Fonseca Fernández y Kristina Valerín Fonseca no se encuentran a derecho a solicitar la media pena para esta fecha, información de acuerdo a sus cómputos de pena, de la cual no se hace referencia por tratarse de aspectos jurídicos que no deben ser divulgados a terceros sin previa autorización de las personas privadas de libertad”, indicaron.

Sin embargo, doña Ana nos mostró un correo donde un trabajador social del “Buen Pastor” la contactó y que dice: “Estamos realizando un proceso de valoración de una de las personas que fue sentenciada en el lamentable crimen de su hijo Oveth Gerardo Cruz Barquero”. Ella tendrá que presentarse este lunes 18 a una cita con el trabajador social.

De las dos sentenciadas la que está más próxima a la media pena es la hija. (Alejandro Gamboa Madrigal)

La Teja volvió a consultar con Justicia, pero luego de siete días no hay respuesta.

“No pueden pasar estas cosas en este país, que no cumplan ni con la media pena”, concluyó la mamá.

Crimen

Gerardo fue apuñalado la noche del 7 de octubre del 2015 en Colonia Kennedy, en San Sebastián, y murió 42 días después (el 19 de noviembre) en el hospital Calderón Guardia, donde estuvo internado todo ese tiempo.

Él se había hecho famoso días antes de ser atacado por grabar y publicar en redes sociales un caso de acoso callejero en el que un hombre grabó por debajo de la enagua a una mujer, en el centro de San José. Debido a eso, cuando fue asesinado, su caso cobró gran relevancia.