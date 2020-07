“Los bancos no le van a prestar plata a nadie que no asegure con documentos el respaldo de un pago a corto plazo, o sea, si no tiene trabajo no le presto porque no me va a pagar, entonces los prestamistas callejeros dicen ‘con mucho gusto te presto plata sobre su cédula', porque en Costa Rica con el número de identidad se puede rastrear a la pareja, los papás, los hermanos, donde uno vive, hay mucho acceso de información personal en Costa Rica, entonces con solo este dato pueden monitorear al deudor”.