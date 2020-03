“Con esto del coronavirus uno anda preocupado, pero me acerqué y le pude dar el pésame a un familiar de ella, porque he seguido lo que a ella le pasó y me duele como papá y abuelo que a una muchacha tan jovencita le haya tocado sufrir así. Tengo una sobrina que fue víctima de violencia (doméstica) y logró salir, pero eso no pasa siempre. Cuando vi a la hija de Karolay se me partió el corazón, de verdad que espero que Dios les dé fuerzas porque para un padre nunca es fácil perder a un hijo y menos si le es arrebatado de esa forma”, dijo Flores.