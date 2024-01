Mamá de montador que murió por golpe de un toro: “Dame las fuerzas que necesito para continuar”

Berny Stiguar Castro falleció luego de luchar un mes en el hospital

La muerte del joven montador Berny Stiguar Castro, de 18 años, luego de que un toro que montaba le cayó encima tiene conmocionado al mundo taurino.

Castro, conocido como Lechuza, luchó un mes por su vida, pero su lucha terminó este domingo 7 de diciembre.

Su mamá, doña Patricia Solís, compartió un emotivo mensaje en su Facebook tras la muerte de su muchacho.

“Amor de mi vida siempre te me fuiste, pero soy fiel testiga de tu lucha por vivir y por no dejarnos y eso me hace sentir aún más orgullosa de ti, mi guerrero de mil batallas, mi campeón... Me dejas sin mundo y cómo no, si tengo que dejar ir al amor de mi vida, a mi príncipe azul y no sé cómo explicarle todo esto a mi corazón, pero sé que ya estás con papá Dios, sin ningún tipo de sufrimiento. Te disfrute y fui inmensamente feliz cada momento contigo en tu paso por esta tierra y estuve para ti siempre que me necesitaste y hasta tu último momento de vida”, posteó la mamá.

Añadió: ”Mamá te ama y te amaré por toda la eternidad, dame las fuerzas que necesito para continuar con mi vida y seguir enfrentando al mundo sin ti físicamente, pero siempre en mi mente y corazón.... Cuidanos desde el reino de los cielos amor de mamá y mi hermoso ángel”.

Berny era campeón de monta del grupo Retasur, la tragedia para la familia vecina de Golfito ocurrió el pasado 9 de diciembre en un redondel en Sarapiquí de Heredia, cuando el toro que montaba lo botó y lo majó, aplastándole órganos vitales, la lesión fue en la espalda y la cintura.

Desde ese día se mantuvo internado muy malito en el Hospital del Trauma y la Clínica Bíblica, donde luchó como un guerrero, sin embargo, un infarto apagó su vida.

Jorge Arturo González, “Cañero” también expresó su sentir por la muerte del muchachito: “De las noticias duras que no quisiéramos nunca recibir. Descansa en paz querido amigo: Berny Stewar Castro Solís. Paz y solidaridad con los familiares”.