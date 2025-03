Mamá de muchacha víctima de femicidio le cumplirá su última ilusión

Katherine Tatiana López Murillo, de 21 años, esperaba que llegara marzo 2025, pues celebraría el primer año de vida de su hijo.

Planeaba hacer un almuerzo y un queque con la familia, comprarle globos de Mickey Mouse y cantarle cumpleaños por primera vez.

Esa ilusión era el principal motivo por el que trabajaba la joven, y así se lo contó a su mamá, Reina Isabel Murillo.

“Me decía que le quería celebrar el primer añito al niño. Le dije: ‘Mi amor, no tenemos el dinero para hacer un cumpleaños’, pero ella me decía: ‘mami, comprémosle un quequito, le cantamos el feliz cumpleaños, entre nosotros’. Ella lo que quería era ver a su hijo feliz, con bombas. Entonces le dije que la iba a ayudar, y que sí le íbamos a hacer algo al pequeñito”, recordó doña Reina.

No obstante, ese deseo de cantarle a su hijo, no fue posible, porque Katherine se convirtió en la novena víctima de 10 femicidios que han ocurrido en estos dos meses del 2025, en Costa Rica.

Katherine Tatiana López Murillo, soñaba con cantarle el primer cumpleaños a su hijo. Foto: Autorizada por Reina Murillo para La Teja (Reina Murillo/Reina Murillo)

El principal sospechoso de matar a esta joven es un sujeto de apellidos Jiménez Mercado, de 20 años, quien descuenta un año de prisión preventiva, medida que le impusieron el sábado 22 de febrero anterior.

Jiménez es el papá del pequeñito; el inocente perdió a su mamá y al papá lo tiene en la cárcel. Por eso el menor está al cuido de su abuelita materna.

Doña Reina aseguró que este sujeto nunca le dio buena espina, y se lo dijo a su hija; sin embargo, la muchacha estaba enamorada y para ella todo estaba bien.

“No sé cómo ellos se conocieron, solo me decía que tenía un novio, pero yo le dije que a la casa no me trajera a nadie, que yo no quería conocer a nadie, que solo quería que ella siguiera esforzándose por estudiar.

“Luego solo me dijo: ‘mami, me voy a juntar’; recuerdo que le lloré, le dije que no, que siguiera su sueño, que la iba a apoyar, pero no me hizo caso, ya era mayor de edad y se fue. Me acuerdo que ese hombre me dijo: ‘voy a cuidar a su hija’ y solo le respondí: ‘solo te pido que nunca me le pongas un dedo encima a mi hija’. No obstante, esta advertencia quedó en nada la noche del jueves 20 de febrero anterior, cuando sucedió la fatalidad.

Doña Reina ahora se esfuerza para cumplir el anhelo de su hija, de comprarle un queque y bombas al pequeñito.

Katherine Tatiana López Murillo, tenía 21 años, trabajaba en hotelería y se esforzaba por su hijo. Foto: Cortesía Reina Murillo para La Teja

Muchacha vivió agresiones desde el embarazo

Katherine habría vivido agresiones emocionales durante el embarazo e incluso en una ocasión, supuestamente, la agarraron del cuello para intentar asfixiarla. Ella trató de dejar a Jiménez, pero regresó al nacer el bebé, porque no quería que él estuviera sin un papá.

“Le dije a mi hija que él no era normal, que la controlaba, pues era lo que él decía y punto. Si yo le daba plata a ella, él la tomaba, esas actitudes ya demostraban quién era él.

“En una ocasión le dije que se viniera para mi casa, que le iba a dar un cuarto y ahí se quedaron, y vi cosas que no me gustaban; él le gritaba, le decía palabras feas. Para diciembre del 2023 yo no estaba en la casa y mi hija se fue para los Tribunales y me dijo: ‘él me agarró del cuello y eso no se lo voy a permitir’. Le dije que estaba en todo su derecho, en la casa, nosotros, como papás, nunca le habíamos pegado, para que llegara él a hacerlo”, recordó la mamá.

Supuestamente, en esa ocasión le dieron medidas cautelares, pero luego la pareja regresó.

“Cuando el bebé nació, dijo que le iba a dar una oportunidad, que él iba a cambiar, pero no, las personas así nunca cambian”, manifestó Reina.

Katherine Tatiana López Murillo, fue despedida por sus seres queridos en Liberia. Foto: Cortesía Reina Murillo para La Teja

Joven había dejado a su atacante hacía dos meses

Las agresiones continuaron y fue hasta finales de diciembre que Katherine regresó a la casa de su mamá, dejando algunas cosas en la vivienda en que vivía con Jiménez, pues no le dio tiempo de sacarlas por la misma prisa de huir de la cárcel en que vivía.

“Antes de que se regresara, la llamaba y él era quien contestaba y no me la pasaba; a veces, le gritaba, esas situaciones siempre siguieron”, detalló doña Reina.

El jueves 20, Katherine fue a la casa en la que estaba el sujeto, en barrio Nazareth de Liberia, en Guanacaste, para buscar unas pertenencias de su hijo, ya que tenían una cita el viernes que seguía.

Jiménez la arrastró y encerró en un cuarto, donde la atacó con un cuchillo en el abdomen.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que 22 mujeres han sido asesinadas en los primeros dos meses del 2025, dentro de esta triste cifra también están los 10 femicidios.