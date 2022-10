Mamá de niño atacado por cocodrilo: “Fue duro ver cómo se llevaba a mi hijo para adentro del río”

Según la madre del niño, el ataque ocurrió cuando el chiquito estaba en la arena. Foto: Archivo/ John Duran

Margini Fernández Flores está con el corazón hecho pedazos, pues aún no puede creer que un cocodrilo le haya arrebatado a su pequeño hijo, Julio Otero, de 8 años.

Lo peor de todo es que ella fue testigo del ataque del animal, incluso luchó con todas sus fuerzas contra él para tratar de salvarle la vida al chiquito, pero no lo logró.

“Para mí fue duro ver cómo el cocodrilo se llevaba a mi hijo para adentro del río, yo gritaba para que me ayudaran, pero nadie me ayudó”, contó Fernández a La Teja.

El trágico hecho ocurrió pasadas las 5 de la tarde de este domingo a la orilla del río Matina, específicamente a su paso por la localidad de 4 Millas de Matina, en Limón.

“No lo vimos (al cocodrilo), no sabemos de dónde salió”. — Margini Fernández, mamá del niño.

Hasta el momento las autoridades no han encontrado el cuerpo del niño. Foto MSP.

Fernández contó que ese día ella, su hermana, su sobrino y el pequeño Julio decidieron ir a ese río para pasar un bonito rato juntos, sin imaginarse que ese paseo familiar iba a terminar en una tragedia.

“A nosotros nos dio por ir a bañarnos al río, nosotros no salimos de la casa, pero nos dio por ir a jugar con el agua al río, porque estamos aquí prensados en la casa, entonces queríamos salir a divertirnos un poco, pero no sabíamos la tragedia que iba a pasar”, contó.

Según Fernández, al momento del ataque su hijo ni siquiera se encontraba dentro del agua, añadió que nunca alcanzaron a ver que el cocodrilo se estaba acercando a Julio.

“Nosotros estábamos en lo seco, en la arena, cuando de pronto ese animal se le tiró al niño, entonces yo me le tiré encima para agarrar al niño, pero el animal me intentó atacar y casi me mordió las piernas, yo se lo quería quitar pero no pude hacerlo”, dijo la madre.

La angustiada madre contó que esa no era la primera vez que iban a ese río, ya lo habían visitado en otras ocasiones y nunca habían visto un cocodrilo ni de lejos.

“Si uno supiera las cosas, no sale de la casa”, añadió.