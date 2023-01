Mamá de niño que murió atropellado por tráiler: " Lo último que hizo fue tomar aire y decir: mamá”

Carla estuvo junto a su hijo hasta su último aliento. Foto autorizada por su madre.

Mateo Argueta Vega, el chiquito de 5 años que murió tras ser atropellado por un tráiler en Guácimo de Limón, usó su último aliento para, prácticamente, despedirse de su mamá, Carla Vega Arias, quien estuvo junto a él hasta su último momento.

“Yo lo único que le decía es que era un niño fuerte, que iba a salir de esta, que respirara, pero él me decía que le dolía mucho aquí (señalando la boca del estómago).

“Le pedí a papá Dios que me le diera vida, que me lo tuviera con bien, pero llegando a la entrada de Guácimo ya vi que no respiró más. Lo último que hizo fue tomar aire y decir mamá”, contó Vega a La Teja.

Muere atropellado por camión chiquito de 5 años que jugaba con otros niños

El trágico accidente que cobró la vida del pequeño ocurrió a eso de las 7 de la noche de este lunes 23 de enero en Guácimo de Limón; específicamente, en una calle de lastre en la localidad de Afriquita.

“De acuerdo con el informe preliminar, al parecer, varios menores jugaban sobre una calle de lastre pero, en determinado momento, pasó un camión y, por razones que se investigan, atropelló a uno de los menores”, indicó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Bici sin frenos

Al pequeño Mateo le encantaba andar en bicicleta. Foto autorizada por su madre.

Carla contó que su hijo tenía un grupito de amigos con los que solía jugar a diario; prácticamente, eran inseparables, hasta el punto de que se quedaban jugando hasta tarde. Esa situación nunca le causó preocupación, pues dijo que viven en un barrio muy tranquilo.

La tragedia que tiene de luto a esta familia y a todos los vecinos de la Afriquita sucedió cuando un hombre que vive en esa misma comunidad iba manejando su tráiler por la calle de lastre en la que se encontraban Mateo y los otros chiquitos.

“Un vecino que vive aquí maneja un tráiler, es su machete de trabajo y él sabe que aquí siempre pasa lleno de niños jugando. Lamentablemente, mi bebé andaba en bicicleta con un amigo, pero esa bicicleta que el amiguito le prestó no tenía frenos; entonces, me imagino que él quiso frenar, pero del susto de ver el tráiler se cayó, más que la calle está en muy mal estado, y todo se prestó para que ocurriera el accidente”, contó Vega.

El pequeño Mateo sobrevivió al atropello, pero resultó muy lastimado, al punto de que le costaba mucho respirar. Sin pensarlo dos veces su madre pidió la ayuda de un vecino para que los llevara a la clínica de Guácimo; sin embargo, el chiquito no soportó y falleció cuando iban de camino.

“Simplemente, era un niño al que le gustaba jugar, divertirse y andar en bicicleta. Aprendió muy rápido a andar en bici; imagínese que tenía como un mes de haber aprendido, fue superrápido, casi que de un día para otro que se le quitaron los rodines”, contó la mamá de Mateo.

XXXXXXXXXXXXX

Hemos sido muy bendecidos por amigos cercanos, familiares, mi niño se ganó el corazón de muchos y eso lo he visto, un señor de Moravia nos regaló la cajita y por ese lado creo que estamos bien

Mateo desde que nació era un terremoto, desde que estaba en mi vientre, super lleno de energía, un niño sonriente, super original, tenía sus frase y dichos

Le gustaba mucho comer filete de pescado con arroz, le fascinaban los chicharrones, ahora con este asunto del Tajín le encantó porque le echaba Limón y Tajín

Él estaba para transición, ya este año iba a graduarse para entrar a la escuela. Él estaba contando los días para regresar a clases, más que ellos entran ahorita el 6 de febrero, ya estábamos comprándole las cositas de él

Era un niño super cariñoso

Cami es la hija mayor de 11 años

Ella esta bien, es demasiado valiente, pero a como uno se quiebra, es eso de que pasamos bien un ratito y al siguiente estamos caídos

El vino muy temprano, no sabía lo que había pasado, le dolió mucho y le afectó mucho ver a mi hija llorando

El vino a pedir perdón, a sentir ese poco de paz que uno le puede brindar al decirle que no fue culpa de él, que simplemente fue un accidente

Velado en la casa, mañana será pasado a la iglesia de la Colonia para un culto porque ahí nos congregabamos y ya luego pasamos al cementerio de Vásquez Coronado donde están los restos de mi papá y mi mamá