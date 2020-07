“A mí me duele que me arrebataran a mi hijo, no fue un pedazo de chancleta lo que perdí. Todavía lo lloro, voy al cementerio y me da tristeza que por algo tan tonto tuvo que pasar su muerte, me duele en el alma. Yo no juzgo a nadie, los responsables algún día le tendrán que dar cuentas a Dios”, expresó la señora.