“Mamá” de perrito atropellado: “Conductor dijo que si me dolía me mandaba flores”

La familia extraña mucho a Coco. (ACAN)

Doña Marcela González es la mamá de Coco, el perrito que murió al ser aparentemente atropellado por un conductor en Santa Ana y al cual ella denunció ante el OIJ por maltrato animal.

Ella asegura que le ha tocado vivir el caso con mucho dolor y también indignación.

Coco murió el pasado 20 de junio, la fatalidad ocurrió cuando llegó un camión a dejar unos materiales a la casa de doña Marcela, momento en el que Coco, de 18 años, se salió de la vivienda. En el video se observa que el peludito está en la calle y que un pick up azul le pasa por encima.

Los dueños y la Federación Canina de Costa Rica ACAN denunciaron que el conductor pese a que hay un reductor de velocidad y tenía la posibilidad de “capearse” al perro no lo hizo.

Doña Marcela nos contó que cuando Coco murió ella andaba en Limón porque su mamá tuvo una emergencia médica, por lo que cree que su perrito se salió para ir a buscarla, pues al estar tan viejito pasaba como un “chicle” con ella.

Todavía su familia no puede creer lo qué pasó cuando observan el video. Ella asegura que lo que más le indignó fue la actitud del conductor, quien ya está identificado y por eso fue denunciado (22-016966-0042-PE). Según Gonález, él la llamó después de lo ocurrido porque le contaron lo que había pasado.

“Me dijo que la gente le comentó que él fue quien lo atropelló. Me dijo que él iba en sus cosas y no se dio cuenta. Después el conductor me dijo que si me dolía mucho me mandaba flores, y la verdad me molestó mucho”, dijo la señora.

Marcela nos contó que los últimos días han sido muy duros para ellos como familia, pues a Coco lo adoptaron desde que era un cachorrito en el Refugio de San Rafael de Heredia.

“Tenía 18 años de estar en nuestra casa, incluso cuando lo llevábamos a pasear lo trataban como un rey, no le gusta dormir dentro de la casa, se desesperaba, entonces dormía en la entrada bajo un techito y en las mañanas yo le abría la puerta para saludarlo, y ahora ya no lo tenemos aquí”, dijo la afectada.

Con la vejez a Coco le dio la chochera de que le encantaba subir y bajar gradas, se le olvidaban las cosas y entonces iba a algún lugar y en medio camino se regresaba.

“Jovencito no soportaba andar en carro y ahora lo disfrutaba mucho. Nosotros creíamos que escuchaba poquito, pero lo que le convenía sí lo escuchaba. Por ejemplo le decíamos Coco salga y no escuchaba, pero cuando se le decía comida, entonces sí”, dijo.

El conductor fue denunciado ante el OIJ. (ACAN)

En la casa la familia tiene un perrito de raza salchicha que se llama Kuru y está muy triste por la ausencia de su amiguito peludo.

“Nos mató a un miembro de nuestra familia, extraño mucho hacerle sus menuditos de pollo con zanahoria y camote porque ya no tenía dientes, y también le encantaba usar sus chalecos rojo y café, porque le daba frío, aquí aún tenemos todo su cobija”, dijo.

La mujer asegura que ahora que Coco fue atropellado mucha gente por las redes sociales se ha solidarizado con ellos y ha sido una locura.

“Nosotros decidimos poner la denuncia y afrontar lo que se venga, pero nos gustaría que a una persona que mate a un perro así, le quiten la licencia por un tiempo o por lo menos le hagan una buena multa para que maneje con más precuación”, dijo la afectada.