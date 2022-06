Denuncian a chofer sospechoso de atropellar y matar a perrito en Santa Ana

Coco tenía 18 años y era el chineadito de su casa. (ACAN)

Un conductor fue denunciado ante el OIJ este jueves 23 de junio como sospechoso de atropellar y matar a Coco, un perrito de 18 años, en Santa Ana.

Un video se observa que Coco está en la calle y que un pick up azul le pasa por encima. El video está en manos de este medio y ha sido compartido en las redes sociales, pero debido a que las imágenes pueden herir susceptibilidades no lo publicamos.

El presidente de la Federación Canina de Costa Rica ACAN, Rubén Rodríguez, acompañó a la dueña del peludito, Marcela González, a poner la denuncia en las oficinas del OIJ de San José.

Coco tenía 18 años y murió este lunes. Rubén nos contó que el perrito era la mascota de una familia que lo había adoptado y que lo cuidaba con muchísimo amor.

La fatalidad ocurrió cuando llegó un camión a dejar unos materiales a la casa de doña Marcela, momento en el que Coco, que estaba cieguito y escuchaba muy poco, se salió de la vivienda ubicada, en el centro de Santa Ana.

En un video se ve donde Coco está en la calle. (ACAN)

“Vamos a denunciar para demostrar que hubo dolo en este caso, porque por esta calle pueden pasar dos carros. Yo mismo fui hasta el lugar para ver, y algunos testigos aseguran que él se pasó al carril donde estaba Coco y en ningún momento se detuvo, el perro tenía el tamaño suficiente para que él lo viera y no había nada en la calle que le dificultara la visibilidad, es más, hasta unos metros antes hay un muerto (reductor de velocidad), así que él pudo frenar, pero lo mató”, dijo Rodríguez.

El defensor de los animales, que ya ha presentado otras denuncias junto a los dueños de otros afectados en casos de maltrato animal, aseguró que después de que el video circuló en las redes sociales ya se sabe de quién se trata, porque es una persona que vive en la zona.

“No hay ninguna excusa para no detenerse y evitar atropellar a Coco, nosotros vamos a denunciar como federación y ellos como afectados, porque es necesario decirles a los conductores que no se puede andar por las calles matando a los perros, está familia después de cuidar tanto a Coco, ahora ya no lo tiene. El señor pudo frenar, pero lo atropelló y siguió su camino”, dijo Rodríguez.

Este carro es el sospechoso de atropellar al perrito y irse. Fotos: Cortesía (ACAN)

La denuncia con la que el OIJ investiga el caso es 22-016966-0042-PE.

Los afectados solicitaron llevar el caso hasta los tribunales.

“Coco, despistado, se salió y pese a que iba con su chaleco rojo por media calle un conductor simplemente decidió sin el menor recato o amor por la vida ajena, embestirlo y acabar con su vida”, posteó doña Marcela en su cuenta de Facebook.

La familia del perrito está demasiado dolida por lo que le pasó.