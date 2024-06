Mamá de trillizo que murió atropellado pide justicia pero no la encuentra en ningún lado

Fabricio Soto, joven que murió atropellado por conductor que se dio a la fuga en Carrizal de Alajuela. Foto cortesía.

Cinco meses han pasado desde que doña Ana Rodríguez perdió a su amado hijo, Fabricio Soto Rodríguez, de 21 años, quien falleció trágicamente tras ser atropellado en Carrizal de Alajuela por un conductor que se dio a la fuga.

Aunque dicen que el tiempo lo sana todo, Rodríguez dejó claro que la muerte de su hijo es una profunda herida que duele más con cada día que pasa, sobre todo por el hecho de que la justicia no parece avanzar con el caso.

“Puedo decir que (el dolor) sí es más intenso, es más duro cada día que pasa, cada mes que pasa, me duele la impotencia que siento de saber que estas personas (quienes viajaban en el carro) siguen en libertad, porque no veo que la justicia avance en algo”, dijo Rodríguez a La Teja.

Fabricio, quien era muy conocido en Carrizal por ser trillizo, murió la noche del viernes 19 de enero de este año, cuando él, su novio, Brandon Molina, de 20 años, y Yasiri Chaves, de 19 años y prima de Brandon, fueron atropellados por un carro cuando regresaban de los festejos populares de Carrizal.

Los familiares de Fabricio han indicado que las personas que viajaban en ese carro eran una mujer apellidada Mejías y un hombre de apellido Rodríguez, mientras que la Fiscalía únicamente dijo que “se cuenta con personas individualizadas, como sospechosas”.

Sin avances en el caso del trillizo atropellado

Doña Ana dijo que el caso por la muerte de su hijo sigue prácticamente igual, pues a la fecha no ha recibido ningun actualización por parte de las autoridades y el tiempo sigue pasando y el dolor, creciendo.

El carro fue detenido por las autoridades varios kilómetros después de donde sucedió el atropello. Foto: Facebook Noticias La Garita Costa Rica ( Facebook Noticias La Garita Costa Rica )

“No ha pasado nada, ellos están individualizados como sospechosos, están más que reconocidos, pero este proceso es demasiado lento y ellos no tienen ninguna medida, y esa es la parte que más lo desespera a uno, saber que ellos continúan con su vida como si nada hubiera pasado”.

Rodríguez dijo que no entiende por qué las autoridades no han hecho más diligencias relacionadas con el caso de su hijo, cuando hace poco observó todo el despliegue que hicieron para llegar hasta el ciclista que atropelló a una adulta mayor en Grecia, cuando ella considera que el caso de Fabricio es aún más grave.

Tratan de ser pacientes

Rodríguez contó que desde hace días ha estado por ir al OIJ a preguntar por el caso de su hijo, pero ha tratado de ser paciente para que los investigadores hagan su trabajo, sin embargo, con cada día que pasa su angustia aumenta.

“Lo que ellos nos dicen es que tienen muchos casos y que el caso de mi hijo no es el único, yo entiendo eso, pero en el caso de mi hijo ya están todas las pruebas, entonces ¿Por qué no avanzan?, no es que tienen que ir a buscar pruebas, porque nosotros prácticamente se las llevamos”.

Doña Ana contó que tres meses después de la muerte de su hijo las autoridades realizaron la reconstrucción de los hechos y le dijeron que en mes o mes y medio tendrían el informe listo, pero a la fecha no le han informado nada.

La Teja consultó al Ministerio Público sobre el estado actual del caso, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.