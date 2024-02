Mamá de joven trillizo que murió atropellado: “Lo único que me levanta es buscar justicia”

Fabricio (el primero de izquierda a derecha) murió en el lugar de los hechos, mientras que Yasiri y Brandon sobrevivieron de milagro. Foto cortesía de familiares.

Doña Ana Rodríguez está con el corazón hecho pedazos por la trágica muerte de su amado hijo, Fabricio Soto Rodríguez, y lo único que le da fuerzas para seguir adelante es el deseo de que se haga justicia con los responsables de arrebatarle la vida al joven, de 21 años.

“Me ha cambiado todo, nada va a ser igual, nada me lo va a reponer a él, lo que me hace levantarme es precisamente eso, ir a buscar justicia para mi hijo, ir a buscar evidencias, a eso nos hemos dedicado durante estos días, buscar testigos y videos”, dijo a La Teja.

Soto, quien era muy conocido en Carrizal de Alajuela por ser trillizo, murió la noche del viernes 19 de enero de este año, cuando él, su novio, Brandon Molina, de 20 años, y Yasiri Chaves, de 19 años y prima de Brandon, fueron atropellados por un carro cuyo conductor se dio a la fuga.

El fatal hecho ocurrió a eso de las 11:09 p. m., en Carrizal de Alajuela, específicamente 200 metros al sur de la plaza, cuando los tres jóvenes se dirigían a la casa, tras disfrutar de los festejos populares de Carrizal.

Las autoridades encontraron el carro involucrado en el hecho a unos tres kilómetros del sitio del accidente y junto a este se encontraba una pareja, ambos en aparente estado de ebriedad. Las autoridades no han determinado, hasta el momento, quién era el conductor cuando ocurrió el incidente.

Ausencia que duele

El carro que atropelló a los jóvenes fue encontrado a 3 kilómetros de donde ocurrió el hecho. Foto: Facebook Noticias La Garita Costa Rica ( Facebook Noticias La Garita Costa Rica )

Rodríguez se enteró de la muerte de Fabricio poco después de que ocurrió el atropello. Ella recibió la noticia cuando se encontraba junto a su pareja sentimental, momento en el mundo se le vino encima.

“Acabábamos de llegar a Turrúcares cuando el novio de mi hija me llamó y me dijo que ellos (Fabricio, Brandon y Yasiri) sufrieron un accidente, que estaban en el hospital. Me dijo que ya habían llegado al hospital Brandon y Yasiri, pero Fabricio no, al rato me llamó de nuevo y me dio la noticia de que Fabricio no sobrevivió”.

Doña Ana contó que su otra hija también había salido con Fabricio para ir a los festejos populares, pero por cosas del destino ella regresó antes a su casa.

La ausencia de Fabricio ha significado un duro golpe para doña Ana, ya que, además, de ser su hijo también era su fiel compañero.

“Su ausencia la voy a sentir toda mi vida, de los tres (hermanos) él trabajaba desde la casa, entonces era mi compañero, porque yo también trabajo desde aquí. No he podido trabajar, porque tengo que irme a sentar en donde él estaba”.

Rodríguez hizo un llamado especial a las autoridades para que hagan todo lo posible para que el caso de su hijo no quede impune.

“A las autoridades les pido que me ayuden a hacer la justicia, porque mi hijo realmente lo merece, porque le quitaron la vida a un muchacho que tenía un gran futuro, por favor ayúdenme a hacer justicia”.

En recuperación

Brandon sigue internado, pero su mamá confía en que su recuperación será exitosa. Foto cortesía de familiares.

Doña Ana no es la única que está sufriendo por culpa de ese terrible incidente, ya que doña Jackeline Zúñiga, mamá de Brandon; y doña Yadeni Chaves, mamá de Yasiri, también enfrentan momentos difíciles, debido a las heridas que sufrieron sus hijos.

Brandon se encuentra un poco más delicado, pues todavía permanece internado en un centro médico, sin embargo, su mamá dijo que se dan avances en su recuperación.

“Gracias a Dios está mejorando, ya me lo desentubaron, sí tiene la miradita fija, pero yo digo que eso es porque aún está con esos tratamientos y también ha pasado poco tiempo desde el accidente, pero gracias a Dios yo siento que sí hay mejoría”, dijo Zúñiga.

Según doña Jackeline, producto del accidente, Brandon resultó con una pierna quebrada, sufrió un pequeño coágulo en el cerebro y, además, tiene los pulmones hinchados, por lo que los médicos están haciendo todo lo posible para que se recupere de la mejor forma.

“Es algo demasiado doloroso, ver a mi hijo en un hospital, sin que pueda verme o hablarme, es algo demasiado duro. Esto es una situación desesperante, porque ellos salieron bien de la casa y luego me llamaron para darle una noticia así, este es un golpe demasiado duro”.

Regresó a casa

Yasiri ya regresó a su casa. pero aún se recupera de las graves lesiones que sufrió. Foto cortesía de familiares.

Por su parte, doña Yadeni contó que su hija fue dada de alta el pasado miércoles, por lo que por fin pudo llevarla a casa, sin embargo, la joven aún sigue en recuperación, pues al igual que Brandon sufrió muchas lesiones.

“Ella sufrió un golpe en la cabeza que le provocó una hemorragia, por eso me la estaba viendo el neurólogo, también sufrió varias cortadas, raspones y golpes en todo el cuerpo Además, tiene la pierna derecha y el brazo izquierdos quebrados”.

Chaves aseguró a este medio que es un verdadero milagro que su hija haya sobrevivido a ese terrible hecho, pero no deja de ser doloroso saber que Fabricio lamentablemente no contó con la misma suerte.

“Desde el día del accidente y hasta el momento de hoy, ha sido muy difícil, porque como mamá uno pensaba si me le iba a pasar algo más por ese golpe que sufrió en la cabeza”.