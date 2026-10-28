Mamá de víctima de crimen en bar Dude’s asegura que vive con la misma pregunta

Ana Lucía Chacón, mamá de Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, una de las víctimas del bar Dude’s vive preguntándose ¿por qué él fue a ese lugar?

Desde que su hijo fue asesinado, ella una y otra vez se cuestiona lo mismo, pues asegura que su hijo solo frecuentaba bares en San Isidro de Heredia y que nunca agarraba esos rumbos.

Ella fue una de las testigos del juicio que se sigue por la muerte de su hijo y de Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años.

La mamá relató que la última vez que lo vio fue el 6 de febrero. Su hijo llegó porque quería almorzar, pero aún no estaba. Ella le dio un refresco y se fue.

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Mamá vive con una pregunta que la atormenta todos los días. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La señora contó que Carlos era agente de ventas; ella después lo llamó y no le contestó más.

Su nuera le telefoneó porque estaba preocupada; ambas decidieron empezar a buscarlo por todas partes.

Nadie sabía nada de él y no era común.

“Donde mi hijo iba me avisaba y si no se iba a venir a dormir también; a veces, se quedaba donde la mamá de mi nieta”, dijo.

La familia, al igual que la de Jorge, puso la denuncia y no dejó de buscarlo.

“Nos dijeron que lo vieron en Palmarés y nos fuimos para allá, cuando regresamos una compañera de trabajo de mi hija le avisó que habían encontrado dos cuerpos en un bar, por lo que nos fuimos a ver”, dijo.

Ahí les confirmaron que sí era su hijo y que tenían que ir a la morgue a reconocerlo.

“Mi hijo era lo más lindo, le encantaban los animales, le gustaba ir a batir barro con los 4x4. Yo me pregunto: ‘¿por qué fue a ese lugar?’”, manifestó.

“Mi hijo era el que jalaba a su hija a todas partes, no le gustaban los problemas y nunca llegaba tomado a la casa”, insistió la testigo.

Doña Ana Lucía reveló que su hijo y Jorge eran primos por parte del papá y que no eran tan unidos. De hecho, no se frecuentaban tan seguido. Ella no sabe cómo fue que coincidieron ese día.

La mamá asegura que para ella es duro ver a su nieto ya sin su papá y que su nuera ahora ha tenido que salir a trabajar para sacar adelante a la niña sola.

“Mi hijo era muy responsable con ellas y también conmigo, siempre me daba todo lo que yo ocupaba; si yo me enfermaba o así y con su papá tenía una relación muy linda, ellos trabajaban juntos”, concluyó.