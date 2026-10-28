Mamá de uno de los primos asesinados en bar Dude’s contó qué le dijo el dueño cuando fue a buscar a su hijo

Doña Xinia Abarca Sánchez relató este miércoles a los juicios el dolor que ha vivido por la muerte de su hijo Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años, una de las victimas del doble crimen en el bar Dude’s, en Heredia.

La mamá estalló en llanto antes de poder contar lo que sufrido y lo que sigue sufriendo por la muerte de Bam Bam.

Ella contó que la última vez que vio a su hijo fue el jueves, cuando le dio de cenar en su casa y lo mandó a dormir porque tenía que ir a trabajar, por lo que Jorge se fue.

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Este miércoles continúa el juicio por el asesinato de dos primos, en un bar en Heredia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esa noche yo no le puse mensaje ni nada, el viernes le puse un mensaje y no me contestó, me fui al trabajo y cuando volví le puse otro mensaje, yo como mamá me pregunté: ‘por qué no me quiere contestar’”, contó.

Una llamada

El sábado llegó y para la mamá ya era raro no saber de él porque siempre le contestaba, por lo que decidió llamarlo.

En ese momento aparecieron los papás del primo de su hijo Carlos Alberto Barboza Chacón y le preguntaron a ella y su esposo si sabían algo de Carlos porque no aparecía y no llegó a trabajar con la hermana.

Ninguno contestaba el teléfono, por lo que los familiares decidieron irse al apartamento de Jorge a ver si estaban ahí.

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Los primos fueron asesinados en el bar Dude’s, en el centro de Heredia. Foto: Tomada de Facebook. ( Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

“La casa estaba cerrada con candado y el carro de él estaba ahí. Salió Johan un vecino y yo le pregunté si sabía algo de Jorge, y me dijo: ‘él no vino ayer y yo estaba buscando su número a ver si estaba donde usted’”, dijo.

El vecino sabía que Jorge y Carlos andaba juntos con Marcos.

De hecho desde afuera de la casa de su hijo, Johan llamó a Marcos y le dijo que él anduvo con ellos pero que luego lo fueron a dejar a la casa.

Doña Xinia y su esposo se fueron a su casa y ella le dijo que ir no lo iba a buscar más y su esposo le aseguró que seguro andaban por ahí, que ahorita aparecían.

“Yo le dije que lo que me extrañaba es que siempre me contestaba, entonces yo decidí ir a poner la denuncia porque Jorge no era así”, dijo.

La mamá primero le pidió a Johan el número de Marcos, para saber el nombre del bar por lo que lo llamó y se lo dio.

“Marcos me dice que hubo un malentendido y no me dice ni con quién ni por qué, esa es la segunda versión que me da y yo me fui al bar”, recordó

Ella se fue con su esposo y la hermana de Carlos. Llegaron y pidieron hablar con el dueño del bar.

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La música estaba muy fuerte y en eso llegó Jean Franco Segura, le pidió salir porque la música estaba muy fuerte.

La hermana de Carlos le enseñó a Segura la foto de ambos desaparecidos.

“Nos dijo: ‘sí, aquí estuvieron, hubo un malentendido, pero no pasó a más, se quedaron 40 minutos. Le dio el número a Julissa (hermana de Carlos) y le dijo: ‘el lunes le vamos a bajar los videos de la cámara y se los mandamos’”, relató la señora.

Al salir del bar interpusieron la denuncia y fue cuando les dijeron que Marcos se metió a la casa de Jorge por una ventana y ella no supo si sacó algo o no. En su relato, el amigo dijo que se metió a ver si estaba el fallecido, pues sabía que andaba con una depresión amorosa.

Doña Xinia alertó a la Policía y luego amplió la denuncia por esa situación, el domingo. La mamá fue con el OIJ revisar la vivienda, pero no encontraron nada.

Su hijo estuvo seis días desaparecido.

Ella narró, muy afectada, que se dio cuenta por las noticias que estaba viendo su esposo que encontraron dos cuerpos enterrados en el bar; fueron hasta ese sitio y esperaron a que el OIJ levantara los cuerpos, pasaron toda la madrugada ahí y su esposo identificó a Jean Franco Segura ante el OIJ.

Doña Xinia aseguró que durante el tiempo de desaparición mucha gente los llamaba y les decía que su hijo estaba en un lugar o en otro.

Jorge tenía dos hijos que ahorita tienen 8 y 11 años.

“Les dijimos que tuvo un accidente en un carro y se fue al cielo, era más fácil decirle eso a que decirle que lo asesinaron, pero el mayor vio la foto del papá en un periódico y me dijo: ‘¿tita por qué usted me miente?’, para mí era más fácil decirle eso a que supiera esto, hoy aún es difícil.

“Los niños en las noticias ven las fotos de sus papás, el más pequeño pregunta ‘¿qué es un juicio?’”, dijo.

La adolorida madre aseguró que su hijo como papá lo daba todo.

“Era muy luchón para que no le faltara nada a su hijo. Y como hijo éramos yo y él contra el mundo”, comentó desconsolada.