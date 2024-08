Mamá de víctima inocente vivirá su día aferrada a dos tesoros y al recuerdo del regalo que nunca llegó

El Día de la Madre se convirtió en una celebración triste para doña Marlene Martínez Núñez, mamá de un muchacho que se convirtió en víctima inocente de la violencia que azota el país.

Ella es mamá de cuatro hijos, a tres de ellos aún los puede abrazar; a otro, de nombre Clisman Bravo Martínez, de 25 años, lo llora al recordar la manera tan despiadada que se lo arrebataron al quedar en medio de una balacera en la que resultó herido de muerte.

El tiroteo no era en contra de él, pero estaba cerca del objetivo de los pistoleros.

Clisman era un muchacho bueno, trabajador, siempre pendiente de su mamá, ella lo recuerda como su mano derecha.

“La verdad, ya no me gusta esa fecha, pero mi hija me dice que ellos están ahí (se refiere a sus otros hijos), que entiende que su hermano no está y también se le da mucho, me dice que quiere verme bien, pero uno no puede sentir lo mismo, ni la Navidad se siente igual, en diciembre no celebré nada, ese día me acosté temprano a llorar”.

“Mi hijo cumplía años cada 31 de enero y también es otra fecha difícil”, expresa esta madre.

Marlene Martínez Núñez ya no disfruta del Día de la Madre luego del homicidio de su hijo inocente Clisman Bravo Martínez (camisa azul), la acompañan sus otros hijos. Foto: Cortesía Marlene Martínez

Mamá quería pasar su día trabajando

Este jueves 15 de agosto doña Marlene tiene libre en su trabajo, no obstante ella quería trabajarlo para pasar con la mente ocupada y no estar pensando en que le hace falta uno de los suyos.

Esta madre es vecina de San Rafael de Siquirres, Limón.

“Mi hijo mayor trabaja en San José y él me dijo que iba a pasar conmigo, pero más bien yo le pedí a mi jefa que me dejara trabajar, que me lo cambiara por el sábado, pero me dijo que no, que yo debía también descansar”, manifestó esta mamá, a quien se le quiebra la voz al saber que nada es como antes.

Clisman murió el martes 25 de abril del 2023, en las inmediaciones del bar La Petrolera, él regresaba de comprar alimentos para unos cuilos que tenía de mascota.

“Mi chiquito andaba comprando la comida para sus cuilos, él iba a la verdulería que queda ahí abajo, compraba una bolsa de chiles dulces y otra de lechuga, eso es lo que les daba. Él iba a bajar en su bicicleta, pero en ese momento su hermano se la había llevado, entonces se tuvo que ir a pie”, recordó.

Clisman Bravo era vecino de Siquirres, pertenecía a la pastoral juvenil, siempre estaba pendiente de su mamá. (Facebook)

Hijo asesinado era la mano derecha para mamá

Doña Marlene recuerda que su hijo era la mano derecha en su vida.

“Yo le contaba a un compañero que él era quien me ayudaba en la casa, si ocupaba ir a al ebais a traer un medicamento o a sacar una cita, él siempre me decía ‘yo voy’, me acuerdo de mi chiquito porque era mi mano derecha, siempre me andaba ayudando con todo”, expresa con nostalgia.

Clisman también le festejaba a su mamá este día especial, siempre había presente un abrazo, acompañado de un detallito.

“En diciembre antepasado me dijo: ‘ma, quiero un regalarle un peluche grande, pero quiero dárselo el Día de la Madre, quería dárselo ahorita en diciembre, pero no encontré el que quería, pero el Día de la Madre se lo voy a dar’; yo le decía a mi hija no es por el peluche que lloro, es porque él quería regalármelo”, manifiesta con tristeza.

Doña Marlene conserva toda la ropa y hasta el bolso del trabajo que él usaba en la empresa Frutilight, dedicada a la producción de jugo de piña y puré de banano, estos objetos son parte de los tesoros que conserva esta mamá.

“Hay un suéter y una camiseta que no me la pueden tocar porque quedó usada por él y ahí está, ahí las tengo y le digo a mis hijos: ‘esto no me los toquen para nada’, ya huele como viejito de estar guardado, pero me trae recuerdos de él”, manifiesta con dolor.

Esta mamá no volvió a escuchar las noticias; sin embargo, cuando escucha de muertes de personas inocentes llora porque comprende el dolor.

“Mi mamá sí pone las noticias con volumen alto, cuando escuchaba de noticias siempre pensaba en lo duro que debía ser, ahora lo vivo en carne propia, me duele tanto ver que otra mamá está pasando un dolor así tan grande”.

En el ataque contra Clisman murió Luis Guillermo Williams Arroyo, de 33 años, quien, al parecer, era el objetivo de los dos gatilleros que desataron el tiroteo; las autoridades detuvieron a tres sospechosos y el juicio por el homicidio de este hombre y de Clisman se lleva a cabo desde el 22 de julio anterior.