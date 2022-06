Mamá de víctimas de masacre en la cruz de Alajuelita agradece que mantengan vivo su recuerdo con obra de teatro

Doña Rosario Zamora fue tomada en cuenta para el desarrollo de la obra. Foto cortesía Ministerio de Justicia.

La masacre conocida como “de la cruz de Alajuelita” sacudió al país en 1986.

Nadie podía creer que siete mujeres, entre estas niñas, hubieran sido asesinadas después de participar en una actividad religiosa en el cerro.

Doña Rosario Zamora perdió aquel trágico día tres hijas, tres sobrinas y una hermana y ahora se siente agradecida al saber que el recuerdo de todas se mantendrá vivo gracias a una obra de teatro que hablará de la dura realidad que enfrentan las mujeres víctimas de violencia.

La obra se llama “Si nosotras fuéramos ellos”, del dramaturgo francés Serge Sándor, y está inspirada en aquel crimen.

Las actuaciones están a cargo de 43 jóvenes de lugares como La Capri y Guápiles y del Centro de Formación Juvenil Zurquí. Además contará con la participación de actores de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional (UNA).

Impresionada

“Me sentí muy realizada de ver que hay una persona que se está preocupando por la juventud, de proyectar cómo tiene uno, como madre, que cuidar y criar a sus hijos. Como madre que perdió tres hijas, tres sobrinas y a mi hermana, a mí las emociones se me notan y ahora que estuve con los muchachos (viendo unos ensayos) me impresionaron mucho”, dijo Zamora.

La obra se enfoca en la dura realidad que viven las mujeres víctimas de violencia. Foto cortesía Ministerio de Justicia.



— En el crimen de La Cruz de Alajuelita doña Rosario perdió a sus hijas Alejandra, de 13 años; Carla María de 11 y María Eugenia de 4; así como a su hermana Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años, y las hijas de ella, María Gabriela, de 16 años; María Auxiliadora, de 11, y Carla Virginia de 9.

Cuenta doña Patricia que al principio ella no sabía que la obra iba a basarse en aquel triste capítulo de su vida, cuando se lo contaron fue una sorpresa.

“Me dijeron que era una obra sobre la juventud, sobre las mujeres, pero cuando me enteré de que la base era el crimen me sorprendí y también me animé a seguir adelante. Que venga un extranjero a hacer una obra sobre la juventud de Costa Rica hay que agradecerlo”, añadió.

Uno de los actos está enfocado en unos de detectives que tratarán de resolver el crimen de La Cruz de Alajuelita. Foto cortesía Ministerio de Justicia.

Gran trabajo

El proyecto que culmina con la obra de teatro se inició en el 2021 con el apoyo del Ministerio de Justicia, el de Cultura y la Embajada de Francia en Costa Rica; tiene como fin principal usar el teatro como un medio para ayudar a jóvenes de comunidades vulnerables y aquellos que están recluidos.

“Para mí el teatro significa libertad y una oportunidad para demostrar que puedo hacer cosas positivas y que estoy descubriendo talentos que no sabía que tenía. Esta obra me permite ponerme en el lugar de las mujeres y me hace pensar que tal vez mi hermana o mi mamá pueden haber vivido tantas cosas y que tal vez yo ni me he dado cuenta”, dijo “Pedro”, del Centro de Formación Juvenil Zurquí.

En cuanto a la obra, Serge Sándor explicó que, aunque se inspira en el crimen de Alajuelita, no busca contar lo que sucedió, más bien se enfoca en recordar a las mujeres que perdieron la vida en la masacre y habla de situaciones actuales que enfrentan muchas mujeres, como el acoso callejero y los femicidios.

En la obra participarán 43 jóvenes. Foto cortesía Ministerio de Justicia.

También explicó que se basó en la obra de teatro “La Cruz”, escrita por el dramaturgo costarricense Fernando Rodríguez y que agregó fragmentos de clásicos como Don Juan, de Molière, y testimonios de mujeres víctimas de desigualdad de género.

La obra será presentada los días 10, 11 y 12 de junio en el teatro Mélico Salazar, las entradas están a la venta en la boletería.