Mamá desesperada por saber si cuerpo carbonizado es el de su hijo desaparecido

Juan Carlos Jiménez, desaparecido en Bagaces. Foto tomada de Facebook. Juan Carlos Jiménez, desaparecido en Bagaces. Foto tomada de Facebook.

Desde hace 15 días doña Aracelly Arguedas vive una verdadera pesadilla debido a la desaparición de su hijo Juan Carlos Jiménez.

Su angustia se acrecentó al pensar que el cuerpo carbonizado que fue hallado en la escena de un crimen podría ser el de su amado hijo.

“Ha sido muy frustrante, yo me siento muy mal, estoy desesperada, si realmente se trata de él yo quiero que me lo entreguen para darle santa sepultura. Siento que el OIJ no nos han ayudado como se debe, yo solo quiero saber si se trata de él o no”, dijo Arguedas.

Jiménez, quien es vecino de El Roble de Puntarenas, fue visto por última vez el viernes 15 de noviembre. Ese día salió del supermercado en el que trabajaba junto a un compañero, un oriental al que le dicen “Alex”, quien al parecer le pidió que lo acompañara a Bagaces, Guanacaste, para cobrar un dinero.

Al parecer, la desaparición de Jiménez estaría relacionada con una reunión que se realizó la noche de ese viernes en Bagaces, en la cual varias persona iban a hacer un negocio con bitcoins (monedas virtuales), pero por algún motivo la situación salió mal y se armó una balacera.

Producto de ese hecho dos hombres apellidados Murillo y Zhang (se desconoce si se trata de “Alex”) fueron baleados. Otros dos, cuyas identidades no se dieron a conocer, fueron retenidos y un quinto hombre apareció quemado junto a un carro en Las Delicias de Liberia.

Doña Aracelly dijo que todo a punta que ese cuerpo sería el de su hijo Juan Carlos, sin embargo, el OIJ todavía no le ha entregado los restos.

“A mí me hicieron una prueba de ADN hace ocho días, pero me dijeron que podrían pasar hasta dos meses para tener un resultado.

“En el laboratorio nos indicaron que ellos tenían que llenar un documento para indicar que el trámite era urgente, pero nosotros llamamos esta semana y nos dijeron que aún no lo han hecho”, contó la señora.



— “Yo sé que hay muchos casos más, pero que al menos nos ayuden con ese documento para que declaren el resultado como urgente", dijo Heidy Azofeifa, hermana de Juan Carlos.

Cerca del cuerpo carbonizado el OIJ halló un anillo que, al parecer, sería de Juan Carlos. Foto: Cortesía. Cerca del cuerpo carbonizado el OIJ halló un anillo que, al parecer, sería de Juan Carlos. Foto: Cortesía.

Anillo sería clave

Heidy Azofeifa Arguedas, hermana de Juan Carlos, contó que el OIJ no les ha dado mayores detalles sobre el caso, lo único que les han dicho es que cerca del cuerpo carbonizado encontraron un anillo que, al parecer, sería de su hermano.

“Todo indica que ese anillo era de él, yo no lo pude ver, pero la muchacha que vivía con él si lo reconoció. Ellos (OIJ) dicen que se trata de él en un noventa por ciento, pero nos dicen que necesitan pruebas para confirmarlo del todo”, comentó la hermana.



— “Son quince días en los que ya no sabemos qué hacer o qué pensar”, dijo Heidy Azofeifa, hermana de Juan Carlos.

Azofeifa dijo que para ella y su familia es muy doloroso pensar que ese cuerpo es el de Juan Carlos, pero aseguró que si esto es así desean saberlo lo antes posible para darle el último adiós.

“La familia esta muy unida, pero pasan los días y por más que uno quiera agarrar fuerzas ya no hay. Mi mamá y yo ya colapsamos del estrés y hasta fuimos a parar el hospital”, añadió.

No saben dónde está

Según Heidy, “Alex” sería quien podría traer luz al caso, pues él viajó a Bagaces con su hermano y sobrevivió a un presunto ataque, el problema es que nadie sabe dónde está.

“No ha habido manera de poder comunicarnos con ese hombre, primero nos habían dicho que él se iba a referir conmigo, pero esta es la fecha que no sabemos nada de él.

“Es el colmo que el OIJ no haga algo para presionar, para que les den la dirección de este muchacho, porque hay personas que pueden decir dónde está mi hermano, pero (el OIJ) solo nos dice que estos orientales son difíciles de encontrar”, dijo Azofeifa.

Heidy mencionó que el jefe de su hermano ha hecho todo lo posible por ayudarlos a encontrar a “Alex”, pero nadie sabe nada de él, lo último que supo fue que el extranjero estuvo internado en una clínica.