Mamá desapareció luego de dejar a sus dos hijos en la escuela

Natalia Priscilla Solano Brenes, de 31 años, tiene dos días desaparecida y sus allegados están desesperados por localizarla.

Su desaparición no es normal, ya que ella siempre está pendiente de sus hijos y hasta de su celular.

Lo último que se sabe de Solano es que dejó a sus dos hijos en la escuela en Oreamuno de Cartago y luego se le perdió el rastro.

Ella andaba en un carro alto, blanco, nuevo, el cual aún no tiene placas, andaba unas temporales con la numeración AGV238-23.

Natalia Priscilla Solano Brenes, de 31 años, es madre de dos niños, ella desapareció desde el miércoles 10 de mayo del 2023 en Cartago. Foto: OIJ

Jacqueline Valverde, una de las mejores amigas de Solano, interpuso la denuncia primero en el 9-1-1 y luego en el OIJ por la desaparición de su allegada al notar que no le respondía los mensajes.

“Somos muy amigas y casi todos los días hablamos, cuando me dejó de contestar me comencé a preguntar por qué”, expresó Valverde.

La última comunicación que tuvieron fue el martes 9 de mayo en la tarde, desde ese momento no volvió a responder.

“Ella siempre está pendiente del teléfono y nunca me ha dejado en visto, siempre me contesta. Los mensajes aparecen entregados, pero no leídos, ella siempre tenía activado la función de leídos”.

“Tengo años de conocerla y nunca había hecho esto (se refiere a desaparecer), tenemos a los chicos en la misma escuela y el contacto es más cercano. Sabemos que pasó a la escuela y los dejó, de ahí no sabemos más nada”, señaló.

Natalia Priscilla Solano Brenes, de 31 años, nunca se había alejado de sus seres queridos y siempre les contestaba los mensajes. Foto: FB

Aseguran que los familiares le escriben y tampoco responde.

La amiga descartó que Solano trabajara como conductora de plataformas, afirmó que es una empresaria.

“Ella es empresaria, tiene varios negocios”, aseguró Valverde.

Si usted la ha visto o sabe dónde está llame a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.