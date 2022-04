Mamá pide justicia contra hombre que atropelló a sus dos hijos y provocó la muerte de uno (Video)

Doña Yadira Hernández está con el corazón hecho pedazos por culpa de un conductor que, al parecer, bajo los efectos del alcohol se llevó por delante la moto en la que viajaban sus dos hijos, acabando con la vida de uno de ellos y dejando al otro gravemente herido.

Ese fatal accidente, ocurrido la noche del domingo 6 de marzo en el cruce que conecta Moravia con Goicoechea, cobró la vida Diego Hernández Mejías, de 29 años y dejó en condición delicada a su hermano, Kevin Del Valle Hernández, de 22, quien desde ese día permanece internado en el hospital Calderón Guardia.

“Lo más complicado para mí es que ni siquiera he podido vivir el duelo, porque tengo a mi otro hijo en el hospital.

“Gracias a Dios mi hijo menor ya ha superado muchas etapas, pero tiene el fémur quebrado como en siete partes y los doctores no me han dicho qué van a hacer con él, entonces es una zozobra increíble”, dijo la señora.

Diego soñaba con convertirse en profesor de educación física. Foto cortesía Yadira Hernández.



— "Un accidente lo puede tener cualquiera, pero un accidente normal, que alguien se le atravesó o que cruzó en un momento inoportuno, pero lo que él hizo fue terrible”, dijo Yadira Hernández, mamá de los hermanos.

En cuanto al conductor sospechoso, apellidado Guillén y de 38 años, doña Yadira dijo que este permanece en libertad y que ni siquiera se ha acercado a la familia para darles el pésame por la muerte de Diego, quien perdió la batalla al sexto día de estar internado en el hospital.

“Ese señor ni siquiera nos ha dado la cara, no sabemos nada de él. Yo fui al INS a averiguar si él ponía a responder la póliza del automóvil, pero ahí me dijeron que no me podían dar información de eso, que solo el señor podía activar eso”.

Fatal accidente

El incidente que tiene a esta familia viviendo una pesadilla ocurrió a las 9:32 de la noche del pasado 6 de marzo, en un cruce ubicado en las inmediaciones del centro comercial Novacentro.

Doña Yadira contó que sus hijos se dirigían a su casa en Ipís, luego de haber pasado a un cajero, pues Diego sacó una plata para dársela a la mamá de su hijo de once años.

Kevin tiene más de un mes de estar internado en el hospital Calderón Guardia. Foto cortesía Yadira Hernández.

Cuando los hermanos se disponían a cruzar fueron embestidos por su lado izquierdo por el carro de Guillén, quien viajaba a alta velocidad y al parecer irrespetó la luz roja del semáforo.

El violento incidente quedó grabado en una cámara de seguridad.

Testigo apenas se salvó

Jonathan Chinchilla, quien también estuvo a punto de ser impactado por el carro, contó que el conductor venía adelantando contra vía antes de que se diera la colisión.

“Una vez que el semáforo se puso en verde, ambas motocicletas avanzamos y logré ver que un vehículo a alta velocidad adelantó dos carriles, en contra vía, para saltarse el semáforo. Yo pude pasar y de inmediato escuché un estruendo por el choque”, contó Chinchilla.

Además, el motociclista declaró que Guillén, al parecer, no se encontraba en condiciones para conducir.

“El mae del carro estuvo como dos minutos en una ambulancia y, cuando lo bajaron esposado, se tambaleaba de un lado para otro, borracho, borracho. Luego se lo llevaron en patrulla”, agregó.

Doña Yadira dijo que ya se presentó la respectiva denuncia ante el Poder Judicial, sin embargo, a la fecha no han recibido ni una llamada para conocer cómo ha avanzado el caso.

Al parecer, el conductor irrespetó la luz roja del semáforo. Foto cortesía Yadira Hernández.

“Uno como madre se siente impotente”, añadió.

La Teja consultó al Ministerio Público sobre el avance de este caso, pero indicaron que por estar en Semana Santa no podrían brindar la información solicitada hasta este lunes que reanuden labores con normalidad.

A punto de graduarse

Los dos hermanos trabajaban como conserjes para el Ministerio de Educación Pública (MEP), sin embargo, Diego estaba a punto de dar un importante paso para obtener un mejor empleo.

“Él estaba en la universidad y de hecho este año ya se iba a graduar como profesor de Educación Física. Estaba feliz porque ya iba a aspirar a ese puesto que siempre había querido, donde iba a tener un mejor salario.

“Diego estuvo un tiempo en el que iba a jugar fútbol en el Santos, pero no se le dio, entonces la opción fue estudiar Educación Física porque él amaba el deporte”, contó doña Yadira.

Hernández dijo que una de las cosas que más le duelen es no poder ver a su hijo cumpliendo ese sueño por el que tanto se había esforzado.

El impacto fue tan violento que los hermanos cayeron a varios metros de donde ocurrió el choque. Foto cortesía Yadira Hernández.

No sabe lo qué pasó

En cuanto a Kevin, como consecuencia del violento accidente, sufrió daño cerebral, por lo que no recuerda bien lo que le ocurrió, incluso hay días en los que olvida lo que su mamá le ha contado.

“Mi otro hijo todavía no lo sabe (que Diego murió), ni siquiera sabía por qué estaba en el hospital, poco a poco le hemos ido diciendo, pero él no recuerda bien el accidente.

“Todos los días me pregunta por el hermano, que por qué lo tiene abandonado ahí, que por qué no ha ido a verlo, y ya nosotros no hayamos que excusa darle, pero de a poco le tratamos de explicar”, dijo la madre.

Doña Yadira dijo ser consciente de que nada le devolverá a su hijo, pero al menos quiere que las autoridades hagan justicia por lo que le ocurrió, pues asegura que ni Diego ni Kevin cometieron una imprudencia para que algo así les sucediera.