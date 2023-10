Mamá presintió que algo le pasaría a su hijo una horas antes de que este muriera de forma trágica

Joseph Corella fallecido en choque (cortesía)

Un sentimiento de angustia y miedo invadió el corazón de doña Cris Corella la tarde del pasado domingo, pues presentía que algo malo le iba a pasar a su amado hijo Joseph Steven Corella Mejía, de 26 años, quien había salido de su casa para ir a un concierto de rock.

Lamentablemente, la corazonada de este madre se hizo realidad, pues una hora después de que empezó a sentir esa gran angustia se enteró de que Joseph había fallecido a consecuencia de un accidente de tránsito.

“Yo lo presentí en todo momento, desde las 6:30 p.m. sentía una angustia muy fuerte, que incluso me quitaba la respiración, no me podía quitar a mi hijo de la mente”, dijo Corella a La Teja.

El fatal accidente que cobró la vida de Joseph ocurrió la noche de este domingo 29 de octubre cuando él transitaba en su moto por la carretera que comunica San José con Limón (ruta 32), en las inmediaciones del puente sobre el río Toro Amarillo, en sentido Jiménez - Sarapiquí.

Por razones que se investigan, el muchacho perdió el control de la moto y chocó contra una barrera de cemento que estaba en una parte de la vía que no esta habilitada para circular.

Trascendió que Corella se dirigía hacia su casa en La Victoria de Horquetas de Sarapiquí tras asistir a una actividad llamada el “Chivo de Halloween #13″, que se realizó en Guápiles y en el que se presentaron varios bandas desde la 1 de la tarde del domingo.

“Yo le puse un mensaje diciéndole que tuviera mucho cuidado porque estaba lloviendo mucho” — Cris Corella, mamá de Joseph.

Joseph falleció cuando se dirigía hacia su casa. Foto Noticias Sarapiquí.

Gran angustia

Doña Cris le contó a La Teja que ese día, sin ningún tipo de explicación, empezó a sentir una gran angustia y preocupación desde las 6:30 p.m., ella considera que posiblemente se trataba de su instinto materno.

“Yo tenía un presentimiento muy feo, que no me dejaba, sentía mucha angustia porque él andaba en Guápiles y esas calles no las conocía, él no era de transitar esas calles y mi mayor miedo es que iba a venir de noche”, dijo.

Ante esa gran preocupación que agobiaba su corazón, Corella decidió contactar a Joseph para pedirle que tuviera mucho cuidado al regresar a su casa, pues ella sentía que algo iba a ocurrir.

“Yo tenía ese presentimiento de que algo me le iba a pasar, sentía muchísima angustia y a las 7 de la noche me puso un mensaje en el que me decía: ‘Mamita, ya voy para la casa, entre 8 y 8:30 voy llegando’, pero mi angustia y miedo fueron aumentando. Como a las 7:40 p.m. vi en un grupo de WhatsApp la noticia de un motociclista fallecido en el puente sobre el río Toro Amarillo y yo sentí que era él”.

Fue hasta las 8:30 p.m. que le confirmaron la trágica noticia, en ese momento el mundo se le vino encima, pues se negaba a creer que esa corazonada se había convertido en realidad.

La madre contó que Joseph era un joven de gran corazón, apasionado por la música, especialmente por la banda Metallica; y que tenía aproximadamente dos años de trabajar como oficial de seguridad privada.