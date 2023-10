Mamá y novia de fallecidos por caída de árbol: “No entiendo por qué decidieron irse y no llevarme con ellos”

La joven publicó esta foto junto a Jesús y su amada hija. Foto Facebook.

Con un conmovedor mensaje que le rompería el corazón a cualquiera fue como Fabiola Bonilla se despidió de su novio Jesús Barrantes Alfaro, de 24 años y de su amada hija April, de 4 añitos, quienes murieron este domingo cuando un árbol cayó sobre su casa en Santa Cruz de Guanacaste.

Fabiola sobrevivió de milagro a esa tragedia, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que ella también estaba acostada en la cama matrimonial en la que murieron sus seres queridos luego de que una enorme rama les cayó encima.

Ese terrible hecho ocurrió a eso de las 4:20 a.m. de este domingo 29 de octubre en el barrio Camarenos, en Santa Cruz de Guanacaste.

El OIJ confirmó que Jesús y su hija murieron uno al lado del otro en una cama matrimonial. Foto Guana Noticias.

Este lunes la joven mamá usó su perfil de Facebook para publicar un sentido mensaje en honor a su novio y a su pequeña hija, en el cual expresó el enorme dolor que siente tras perderlos a ambos de esa manera.

“Aún no logro entender, ¿Por qué a mi? Yo sé que los hijos son prestados, pero jamás imaginé que Dios me la fuera a prestar tan poquito tiempo. Fueron cuatro años y ocho meses, mi princesa hace poco había ganado su diagnóstico para entrar el otro año al kínder y Dios no me la dejo llegar”, escribió Bonilla.

En la publicación Fabiola destacó lo orgullosa que estaba de su hija y de como a ella y a Jesús les brillaban los ojos cada vez que la veían. También dijo que ellos trabajaron muy duro para que a su princesa no le faltara nada.

Jesús y su hija eran inseparables.

Historia de amor

En cuanto a Jesús, la joven recordó la historia de amor que vivieron durante los últimos 10 años que estuvieron juntos y como un detalle muy especial marcó el nombre que escogieron para su princesa.

“¿Y de Jesús ? ni que hablar de él, quien nos conoce sabe esa historia, hace 10 años nos conocimos en el cole, me hizo una propuesta de noviazgo hasta con un anillo un 24 de Abril. Por eso nuestra hija se llamaba April, además de que también ambas nacimos en Abril. Todo tiene un significado siempre”, contó.

En su publicación la muchacha también dijo que aún no entendía por qué ella sobrevivió a esa tragedia, pues ahora carga con un enorme dolor; sin embargo, reconoció que el hecho de saber que Jesús y April se fueron juntos reconforta un poco su corazón.

El enorme árbol habría caído a consecuencia de las lluvias.

“Hoy no entiendo porque decidieron irse y no llevarme con ellos, por qué me dejaron aquí con este dolor tan grande. Hoy mi bebé parte al cielo de la mano de su papito, no quisieron llevarme con ellos, me quieren aquí en la tierra para un propósito que solo ellos sabrán.

“Les deseo que sean felices, que jueguen, que bailen, canten, que hagan lo que más amaban hacer ambos: cabalgar, que el pinto siga dándoles la felicidad que le daba a ambos. Que permanezcan juntos guiándome y ayudándome, dándome fuerzas para poder seguir”, escribió.

El padre y su pequeña hija serán velados este lunes a las 4:30 p.m. en la capilla Funerales Vida y la misa para darles el último adiós se llevará a cabo este martes a las 10 a.m. en Santa Cruz de Guanacaste.