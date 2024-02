Mamá soñó con su hija asesinada y ella le habría dicho dónde están sus restos

Juliana Diermissen Noel habría sido asesinada por su pareja, pero su cuerpo no aparece.

Doña Idania Noel no puede dejar de pensar en un sueño que tuvo hace aproximadamente un mes, pues en este se le apareció su amada hija, Juliana Diermissen Noel, y esta le habría dado pistas sobre el lugar en donde podría encontrarse su cuerpo.

Ese sueño tiene a esta mamá con el corazón en la mano, pues han pasado casi cuatro meses sin que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logre dar con los restos de Juliana, de 39 años, quien habría sido asesinada en Pococí de Limón por su pareja, un hombre identificado como Fernando Ramírez Mejía, de 45 años, y quien a la fecha se encuentra en fuga.

“Yo me soñé con ella, escuchaba una voz en lo alto que me hablaba, era ella, me decía: ‘Mamá, no se preocupe, que donde estoy me encuentro mejor’, pero también me daba una dirección, pero yo no la entendía, trataba de pronunciarla y no podía, y ella sí lo decía lo más bien, hasta me la repitió cinco veces”, contó la señora a La Teja.

Noel y su familia viven esta pesadilla desde noviembre del año pasado, cuando el dueño de la casa en la que estaban viviendo Juliana y el sospechoso, ubicada en Palermo de Cariari, en Pococí de Limón, llamó a la Fuerza Pública para alertar sobre la desaparición de la pareja y el hecho de que había tierra removida en la propiedad.

Tras hacer una inspección, los investigadores encontraron enterrado lo que en apariencia sería cabello humano, así como rastros de sangre, los cuales fueron limpiados.

La hipótesis de las autoridades señala que, en apariencia, Ramírez habría cavado una fosa en esa propiedad para enterrar el cuerpo de su pareja, pero debido al fuerte olor que salía de ahí, al parecer, este habría sacado el cadáver y lo habría desmembrado para llevárselo a otro lugar.

En este casa es donde habría ocurrido el atroz crimen.

Mantiene la esperanza

Desde el inicio de la investigación, el OIJ prácticamente dio por un hecho que Juliana fue víctima de un homicidio; sin embargo, su mamá aún mantiene una pequeña esperanza de que su hija se encuentre con vida.

“En un 90% me dijeron que era de mi hija, porque encontraron sangre por todos lados cuando echaron el luminol (sustancia para revelar la presencia de sangre), pero la confirmación con el ADN no me la han dado, para yo estar segura de que es mi hija”.

Doña Idania dijo que el hecho de no saber nada de Juliana y ver que Ramírez se dio a la fuga la hace pensar que en efecto su hija fue asesinada, pero aún así ella mantiene una pequeña esperanza de que la persona que al parecer fue asesinada en esa vivienda no fue su hija.

“A veces pienso eso, que ella puede que este viva, pero no puede dar la cara porque la tiene secuestrada en algún lado”, destacó la señora.

Sueño muy real

Volviendo al sueño que tuvo con su hija, doña Idania contó que Juliana hacía mucho énfasis en una especie de dirección, pero por más que ella trató de comprender lo que le decía no pudo descifrar el mensaje.

“Ella me decía que me la iba a dar (la dirección) por un mensaje, pero yo le decía que me la repitiera, luego me decía: ‘Yo no puedo, me tienen en tal lado y él tiene que estar escondido’.

En medio de ese sueño tan angustiante, la señora vivió un momento muy especial, pues por unos segundos pudo tener de nuevo a su amada hija a su lado.

Fernando Ramírez se encuentra en fuga y es uno de los hombres más buscados por el OIJ.

“Como me vio tan angustiada, de pronto salió en un balcón que no estaba y decía: ‘Véame, mamá', luego apareció al lado mío, me agarró la mano y me abrazo, también me dijo: ‘No sufra, mamá'.

En cuanto a la investigación por el caso de su hija, Noel dijo que hasta el momento el OIJ no le ha brindado mayor información, solo sabe que cambió de manos no hace mucho.

“El caso no lo tiene el mismo muchacho que lo tenía en un inicio, se lo dieron a otro y yo ya me he comunicado con él, pero lo que me dice es que están dándole seguimiento y que lo que más quieren es agarrarlo (a Ramírez), pero hasta el momento nada”.

En cuando al sospechoso, su paradero sigue siendo un misterio; sin embargo, doña Idania contó que hace un mes ella hizo una publicación en redes pidiendo ayuda para encontrarlo y una persona le aseguró haberlo visto en La Esperanza de Cariari, en Pococí de Limón.

Si usted ha visto al sospechoso o sabe dónde se encuentra no dude en llamar a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.