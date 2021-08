Mamá tiene nueve años sin saber nada de hija que desapareció el Día los Enamorados

La imagen de la izquierda es una foto de Paola con 23 años, la imagen de la derecha es como se vería con 32 años. Foto OIJ. La imagen de la izquierda es una foto de Paola con 23 años, la imagen de la derecha es como se vería con 32 años. Foto OIJ.

El Día de los Enamorados pasó de ser una fiesta a una fecha de mucha tristeza para doña Yaudicia Badilla, pues ese día, hace 9 años, desapareció su hija Paola Jiménez Badilla.

“El 14 de febrero del 2012, ella salió a celebrar el Día de los Enamorados con un noviecillo que tenía, como a las nueve de la noche me llamó y me dijo: ‘Mamita, ¿le llevó un taco para que celebremos?’. Le dije que sí y esa fue la última vez que hablé con ella”, recordó la señora.

El caso de Paola, quien tenía 23 años cuando desapareció, se reavivó este miércoles, ya que el OIJ difundió un retrato de cómo luciría ella actualmente con 32 años, con la esperanza de que alguien pueda darles una pista de su paradero.

[ “Mamita, ya casi vengo”... Quinceañera salió de casa hace 9 años y jamás regresó ]

Para doña Yaudicia, ver ese retrato fue algo muy difícil, pues la hizo recordar el último día que vio a su hija, cuando la joven salió de su casa ubicada en el barrio Colón, en San Ramón de Alajuela.

“Hay gente que me ha dicho que la ha visto en un precario de Puntarenas; otra gente que la ha visto en San José, por la Corte Suprema. Lo que me preguntó es: ¿Por qué no le han tomado una foto?

“Hasta el día de hoy hacemos todo lo posible por tratar de encontrarla, por saber qué pasó con ella, buscamos a sus amistades y contactos, hemos ido a los lugares donde han dicho que ha estado, pero es como que se la tragó la tierra”, dijo la madre.

Esfuerzos sin resultado

El OIJ informó que también se ha esforzado por tratar de encontrar a Paola, asegurando que los investigadores realizaron rastreos telefónicos, entrevistas a familiares, vecinos y otras personas, así como búsquedas en varias zonas de San Ramón con la colaboración de perros de la Unidad Canina.

“Se hicieron consultas en centros médicos y en centros penitenciarios para tratar de ubicarla. Además, con colaboración de los agentes de la Oficina Central Nacional Interpol del OIJ, se generó una notificación amarilla a nivel de las bases de datos de los 194 países miembros de Interpol, así como una alerta amarilla migratoria a nivel de las zonas fronterizas costarricenses”, explicó la Policía Judicial.

Pese a todos estos esfuerzos, el OIJ sigue sin pistas.



— Si usted tiene información sobre el caso de Paola puede comunicarse con el OIJ a la línea 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Siempre ha sospechado

Por su parte, Badilla dijo que ella siempre ha sospechado del exnovio de su hija, pues no cree en la versión que este le dio a las autoridades.

“Él les dijo que ese día se pelearon y que la dejó en el parque central de San Ramón y no supo más de ella, esa es la versión que ha mantenido hasta la fecha.

“Él estaba metido en problemas, incluso actualmente está en la cárcel, al parecer, por un tema de drogas”, aseguró la señora.

Doña Yaudicia dijo que ella aún mantiene la esperanza de encontrar a su hija con vida, pero con cada año que pasa, la carga de no saber nada Paola se vuelve más pesada.

“Esta situación es horrible, porque si a alguien se le muere un hijo por lo menos sabe dónde está, en cambio yo me acuesto y me levanto todos los días sin saber dónde está, qué pasó con ella, si es que está viva, es difícil”, comentó la mamá.