Una familia enfrenta un doloroso golpe este sábado tras un accidente de tránsito que cobró la vida de un hombre en la radial de Alajuelita a Hatillo.

La emergencia fue reportada a las 7:29 a. m., cuando una motocicleta y un carro chocaron en esa vía.

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La mañana apenas comenzaba cuando un accidente de tránsito apagó una vida en Alajuelita. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

La Cruz Roja informó que, al llegar al lugar, atendieron a un hombre que ya no presentaba signos vitales.

“Se reporta la colisión de un moto y un carro, se aborda un hombre adulto sin signos de vida”, indicaron los cruzrojistas.

De momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente.