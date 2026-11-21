Una familia enfrenta un doloroso golpe este sábado tras un accidente de tránsito que cobró la vida de un hombre en la radial de Alajuelita a Hatillo.
La emergencia fue reportada a las 7:29 a. m., cuando una motocicleta y un carro chocaron en esa vía.
LEA MÁS: Choque frontal entre dos bicimotos dejó una persona muerta en Turrialba
La Cruz Roja informó que, al llegar al lugar, atendieron a un hombre que ya no presentaba signos vitales.
“Se reporta la colisión de un moto y un carro, se aborda un hombre adulto sin signos de vida”, indicaron los cruzrojistas.
De momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente.